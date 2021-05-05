Балкон в ОАЭ ничему не научил: обнаженные украинки попали в новый скандал с мусульманами (фото и видео)

В Турции в заливе Фетхие (провинция Мугла) полиция задержала группу туристов, среди которых были украинки, за обнаженную фотосессию на яхте.

Об этом сообщает турецкое интернет-издание "haber48".

Согласно информации, во вторник, 4 мая, на лодке в заливе была замечена другими отдыхающими группа из двух мужчин и шести женщин: "Женщины интимно позировали друг с другом и записали эти моменты на телефон".

В сеть также попало видео одной из задержанных украинок после инцидента.

"Как вы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голые фото. Мы уже как бы поняли после этого балкона, но… нужно совершать свои ошибки на самом деле, что б точно понять это. Поэтому если вы хотите сделать фото в Турции или других мусульманских странах обнаженными, лучше этого не делать, либо делать это максимально скрытно и не отмечать локацию", - сказала она.

Также девушка "посоветовала" фотографироваться в мусульманских странах в обнаженном виде в местах, где никто посторонний не сможет этого увидеть.

"Потому что мы фоткались типа с девчонками и с другой яхты нас засняли и каким-то образом это взяло и попало в "Newspaper" (рус. "газету" – ред.) и нас задержала полиция", - рассказала она.

По словам "модели", участники фотосессии весь день "сидели": "там что-то у нас были допросы там и прочее, это не очень приятная процедура".

Как сообщалось, это уже не первый подобный инцидент с гражданками Украины в арабских странах.

Так, 3 апреля в Дубае были задержаны 40 человек за обнаженную фотосессию на балконе одного из небоскребов Дубая.

Среди арестованных было 12 украинок.

Возможным организатором фотосъемки в стиле "ню" был киевлянин Виталий Гречин, а фотографом - россиянин Александр Тен.

В ночь на 13 апреля в Международный аэропорт "Борисполь" прибыл самолет из г.Дубай с 11 украинками, задержанными и депортированными из ОАЭ за "голую" фотосессию.