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Ню-модель из Украины объяснилась за фотосессию на балконе в Дубае (видео)

Ню-модель из Украины объяснилась за фотосессию на балконе в Дубае (видео)
Обновлено 15:57 Сегодня Телеграф Mash

Одна из участниц "голой фотосессии" на балконе в гостинице в г.Дубай (ОАЭ), ню-модель Юлия рассказала подробности задержания и условий содержания под арестом в полицейском участке.

Об этом ню-модель рассказала российскому новостному порталу "Mash".

"Я работаю ню-моделью, но с поездкой (в ОАЭ – ред.) это не связано. Мы поехали как друзья, одной компанией — погулять, отдохнуть. Это была не съёмка для журнала. Захотели сделать пару фото на память, просто в таком формате", - утверждает девушка.

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Она рассказала, что, предположительно, организовавший фотосессию украинец Виталий Гречин и опубликовавший в сети скандальное видео российский бизнесмен Алексей Концов на момент вылета моделей в Киев все еще оставались в ОАЭ.

"Дело ещё идёт, и я боюсь навредить людям. Когда мы уезжали, они были там. Сейчас не знаю, нам ничего не говорят. Знаю только, что фотограф из России, и звали его Александр (Тен – ред.), но фамилии не знаю. Пока мы были в тюрьме, наши телефоны было полностью обнулены. Нам их вернули пустыми", - отметила Юлия.

По ее словам, изначально никто из участников ню-фотосессии не ожидал каких-то серьезный мер со стороны властей ОАЭ.

"К нам в отель пришёл полицейский и сказал, что завтра мы должны приехать в участок для разговора. На следующий день мы приехали. Нас посадили в полицейский автомобиль с решётками на окнах и повезли в неизвестном направлении. Тогда мы уже почувствовали что-то неладное. Целый день мы давали показания. Надеялись вернуться в отель после всех манипуляций, но у нас, уставших и голодных, забрали телефоны и повели по коридорам. Затем вывели к камерам заключённых, где забрали украшения, паспорта и банковские карты", - поведала девушка.

По словам Юлии, девушки находились в камерах восемь дней: "Меня завели первой, посадили на грязный матрас. У меня началась истерика. Девочки приходили одна за одной. Только тогда мы осознали, что лишены свободы. Было страшно".

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Ню-модель утверждает, что содержали из в "просто ужасных" камерах: заключённых очень много, воздух влажный, в туалетах грибок и куча волос.

"В камерах всегда горел яркий свет, не было окон. Мы не знали, который час. Не было простейших средств гигиены. Нам не давали позвонить родным, которые не знали, что с нами. Мы спали на полу, постелив матрас. Там же и ели. Вся еда была огненно-острая. Приносили только курицу и рис, в котором часто были волосы. Из-за этого большинство девочек все дни ели только лаваш и чай. Когда мы плакали, женщины с нас смеялись. Говорили, что нам здесь и место", - рассказала Юлия.

Она также подтвердила, что всем отпущенным участницам "голой фотосессии" запретили въезд в страны Персидского залива на 5 лет. Однако что с открытым по факту фотосессии уголовным делом, девушка не знает.

Как сообщалось, 3 апреля в Дубае были задержаны 40 человек за обнаженную фотосессию на балконе одного из небоскребов Дубая.

Сообщается, что среди арестованных было 11 украинок и восемь россиянок. Хотя в посольстве РФ в ОАЭ заявили, что в числе обнаженных моделей девушек из России не было. 

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Также, в СМИ уже появилась информация о первых именах задержанных украинок.

6 апреля СМИ сообщили, что возможным организатором фотосъемки в стиле "ню" был киевлянин Виталий Гречин, а фотографом - россиянин Александр Тен.

В ночь на вторник, 13 апреля, в Международный аэропорт "Борисполь" прибыл самолет из г.Дубай с 11 украинками, задержанными и депортированными из ОАЭ за "голую" фотосессию.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

ОАЭ, Дубай, Модель, Отель, Голая фотосессия, ню-фотосессия.
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