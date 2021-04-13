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"Девочки снимались ню для Playboy": вернувшуюся из ОАЭ украинку уличили во лжи

"Девочки снимались ню для Playboy": вернувшуюся из ОАЭ украинку уличили во лжи
Обновлено 21:17 Сегодня Телеграф

Одна из 11 украинок, задержанных, а в ночь на вторник, 13 марта, прилетевших в Киев после депортации из Объединенных Арабских Эмиратов за "голую" фотосессию, заявила, что модели снимались ню для Playboy, но это оказалось ложью.

Соответствующее видео, на котором девушка нагло врет опубликовано в Telegram-канале Perepichka News.

"Все девочки снимались для Playboy и это максимум", - рассказала она, заявив, что некоторые из задержанных даже не выходили на злополучный балкон.

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При этом, Playboy Ukraine тут же опровергли заявление девушки, уточнив, что не имеют никакого отношения к съемкам, фотографов не отправляли и моделей тоже.

"Съемки проводились лицами, не имеющими отношения к Playboy Ukraine. Информация, озвученная одной из участниц скандала не является достоверной", - говорится в сообщении на сайте украинского представительства известного журнала.

Как сообщал "Телеграф", 3 апреля в Дубае были задержаны 40 человек за обнаженную фотосессию на балконе одного из небоскребов Дубая.

6 апреля СМИ сообщили, что возможным организатором фотосъемки в стиле "ню" был киевлянин Виталий Гречин, а фотографом - россиянин Александр Тен.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 336

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ОАЭ, Playboy, Украинки, Скандалы.
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