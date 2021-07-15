Евро резко рухнул вниз: курс валют в Украине на 15 июля

На четверг, 15 июля, украинская гривня заметно укрепила свои позиции на валютном рынке.
Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на данные Национального банка Украины.
Отмечается, что одновременно подешевели доллар, евро и польский злотый, в то время как российский рубль остался на прежних позициях.
На утро 15 июля курс валют выглядит следующим образом:
Заметим, что официальный курс НБУ неприменим для физических лиц и реальные цены в обменниках будут отличаться, но общие тенденции по нему можно отслеживать.
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