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Четверг, 15.07.2021
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Евро резко рухнул вниз: курс валют в Украине на 15 июля

Евро резко рухнул вниз: курс валют в Украине на 15 июля
06:11 Сегодня Телеграф

На четверг, 15 июля, украинская гривня заметно укрепила свои позиции на валютном рынке.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Отмечается, что одновременно подешевели доллар, евро и польский злотый, в то время как российский рубль остался на прежних позициях.

На утро 15 июля курс валют выглядит следующим образом:

  • 1 доллар стоит 27,3 грн (-2 коп за сутки);
  • 1 евро - 32,24 грн (-13 коп);
  • 10 рублей - 3,68 грн (0 коп);
  • 1 злотый - 7,05 грн (-3 копейки).

Заметим, что официальный курс НБУ неприменим для физических лиц и реальные цены в обменниках будут отличаться, но общие тенденции по нему можно отслеживать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сэкономить на отоплении зимой - но готовиться нужно уже сейчас.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Курс валют, Курс доллара.
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