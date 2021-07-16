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НБУ выводит из оборота "золотистые" гривны (фото)

НБУ выводит из оборота "золотистые" гривны (фото)
11:18 Сегодня Телеграф Гривна

Национальный банк Украины постепенно выводит из оборота монету номиналом в 1 гривну золотистого цвета. Их место должны занять серебристые гривны. 

Об этом сообщили в НБУ. 

На 1 июля таких монет в обороте 452,1 миллиона штук. Если они при инкассации попадают в банк - обратно в оборот их не выводят. Расплатиться ими пока еще можно. 

Также Нацбанк сообщил, что 200 гривен стали самой популярной купюрой в Украине - почти четверть банкнот в стране этого номинала. Среди монет пальма первенства досталась 10 копейкам. 

нацбанк инфографика

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 1000 гривен. Их 73, 8 миллиона штук - это 2,5% от общего количества банкнот. Наименее используемой монетой стали 10 гривен - 0,4% от общего количества в обороте.

Ранее "Телеграф" писал, что Национальный банк Украины обновил курс на иностранные валюты - 16 июля.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Гривна, Монеты, Национальный банк Украины, Купюры.
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