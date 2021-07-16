НБУ выводит из оборота "золотистые" гривны (фото)

Национальный банк Украины постепенно выводит из оборота монету номиналом в 1 гривну золотистого цвета. Их место должны занять серебристые гривны.

Об этом сообщили в НБУ.

На 1 июля таких монет в обороте 452,1 миллиона штук. Если они при инкассации попадают в банк - обратно в оборот их не выводят. Расплатиться ими пока еще можно.

Также Нацбанк сообщил, что 200 гривен стали самой популярной купюрой в Украине - почти четверть банкнот в стране этого номинала. Среди монет пальма первенства досталась 10 копейкам.

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 1000 гривен. Их 73, 8 миллиона штук - это 2,5% от общего количества банкнот. Наименее используемой монетой стали 10 гривен - 0,4% от общего количества в обороте.

Ранее "Телеграф" писал, что Национальный банк Украины обновил курс на иностранные валюты - 16 июля.