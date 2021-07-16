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Злотый незначительно упал, а евро держится - курс валют на 16 июля в Украине

Злотый незначительно упал, а евро держится - курс валют на 16 июля в Украине
06:11 Сегодня Телеграф

Национальный банк Украины обновил курс на иностранные валюты. Стоимость фактически не изменилась.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

На утро 16 июля курс валют выглядит следующим образом:

1 доллар стоит 27,3 грн,
1 евро - 32,24 грн,
10 российских рублей - 3,68 грн,
1 злотый - 7,04 грн (-0,1 копейки).

Другие иностранные валюты в большинстве случаев также не претерпели существенных изменений. Канадский доллар подешевел на 13 копеек, 16 июля он стоит 21,75 гривен, тогда как накануне 15 июля, стоил 21,88 грн. 

Полный перечень стоимости валюты на 16 июля:

валюта цена

цена валюты

Ранее "Телеграф" писал, что украинская гривна заметно укрепила свои позиции на валютном рынке.

Также 15 июля Верховной Радой Украины была принята бюджетная декларация страны на три года: какой обещают курс и зарплаты.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Украина, Евро, Доллар, Нацбанк, Российский рубль, Курс валют, Злотый.
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