Скачать
Суббота, 17.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Сразу несколько министров "выкинут" из Кабмина: источники назвали фамилии и сроки
Сразу несколько министров "выкинут" из Кабмина: источники назвали фамилии и сроки
Рулить будут Ермак и Татаров: что говорят эксперты о назначении Монастырского в МВД
Рулить будут Ермак и Татаров: что говорят эксперты о назначении Монастырского в МВД
Минюст подтвердил: "электронное списание" средств должника со счета не за горами
Минюст подтвердил: "электронное списание" средств должника со счета не за горами
Банковая стремится в объятия Пекина: названы возможные последствия
Банковая стремится в объятия Пекина: названы возможные последствия

Минюст подтвердил: "электронное списание" средств должника со счета не за горами

Минюст подтвердил: "электронное списание" средств должника со счета не за горами
08:17 Сегодня Телеграф

Вступление в силу 6 июля Приказа Министерства юстиции №1061/5 вызвало резонанс из-за ошибочного сообщения ряда СМИ о том, что с этого дня с банковских счетов украинцев будут автоматически списывать задолженность.

Как сообщал "Телеграф", на деле же речь шла об автоматическом аресте банковских счетов должников, что можно было осуществить в течение часа. А для удобства взимания средств с такого арестованного счета в электронном виде в Минюсте готовится другой приказ. 

В ответе на запрос в Министерстве юстиции Украины подтвердили информацию "Телеграфа" о лишь автоматическом аресте банковских счетов должников с 6 июля. Также в министерстве отметили, что на сегодняшний день принудительное списание средств со счетов, открытых должниками в банках, осуществляется исключительно на основании платежного требования исполнителя в бумажном виде.

Чтобы сделать данную процедуру более оперативной, Минюстом "разработан соответствующий проект приказа. Им планируется ввести электронный документооборот платежных требований между органами исполнительной службы, банками и Государственной казначейской службы Украины, который сейчас находится на стадии согласования".

Также в ведомстве подчеркнули, что все подобные операции будут производиться исключительно в соответствии с требованиями Закона Украины "Об исполнительном производстве":

- на основании постановления исполнителя:

- средства, взысканные с должника, будут поступать на банковские счета государственных или частных исполнителей с учетом исполнительного сбора, штрафов, расходов на исполнительное производство и вознаграждение частного исполнителя;

- средства, вырученные с продажи имущества должника, оставшиеся от удовлетворения всех требований по исполнительным документам будет перечисляться должнику.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Никита Синицин
Автор: Никита Синицин
Просмотры: 335

Все по теме:

Украина, Минюст, Арест счетов, Списание средств.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Налог" на огород и землю, рост цен на квартиру и подорожание пива: депутаты сделали первый шаг
02 "Исчезнувший" самолет под Томском: появились фото с места жесткой посадки и данные о выживших
03 Аваков ответил, собирается ли он идти в мэры Харькова (фото)
04 Расстроены грубостью по отношению к сыну: Кейт Миддлтон и принц Уильям могут нарушить королевскую традицию
05 "Мы не меняемся": эксперт озвучил главную неприятность для Украины в истории с "Северным потоком-2"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
За ложь в декларации - тюрьма: Зеленский подписал важный закон
За ложь в декларации - тюрьма: Зеленский подписал важный закон
Госпитализаций все больше - свежие данные о коронавирусе в Украине
Госпитализаций все больше - свежие данные о коронавирусе в Украине
Итоги дня 16 июля: новый глава МВД, подозрение Тупицкому, наводнение в Германии
Итоги дня 16 июля: новый глава МВД, подозрение Тупицкому, наводнение в Германии
Какой праздник 17 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 17 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь