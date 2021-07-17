Минюст подтвердил: "электронное списание" средств должника со счета не за горами

Вступление в силу 6 июля Приказа Министерства юстиции №1061/5 вызвало резонанс из-за ошибочного сообщения ряда СМИ о том, что с этого дня с банковских счетов украинцев будут автоматически списывать задолженность.

Как сообщал "Телеграф", на деле же речь шла об автоматическом аресте банковских счетов должников, что можно было осуществить в течение часа. А для удобства взимания средств с такого арестованного счета в электронном виде в Минюсте готовится другой приказ.

В ответе на запрос в Министерстве юстиции Украины подтвердили информацию "Телеграфа" о лишь автоматическом аресте банковских счетов должников с 6 июля. Также в министерстве отметили, что на сегодняшний день принудительное списание средств со счетов, открытых должниками в банках, осуществляется исключительно на основании платежного требования исполнителя в бумажном виде.

Чтобы сделать данную процедуру более оперативной, Минюстом "разработан соответствующий проект приказа. Им планируется ввести электронный документооборот платежных требований между органами исполнительной службы, банками и Государственной казначейской службы Украины, который сейчас находится на стадии согласования".

Также в ведомстве подчеркнули, что все подобные операции будут производиться исключительно в соответствии с требованиями Закона Украины "Об исполнительном производстве":

- на основании постановления исполнителя:

- средства, взысканные с должника, будут поступать на банковские счета государственных или частных исполнителей с учетом исполнительного сбора, штрафов, расходов на исполнительное производство и вознаграждение частного исполнителя;

- средства, вырученные с продажи имущества должника, оставшиеся от удовлетворения всех требований по исполнительным документам будет перечисляться должнику.