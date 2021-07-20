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Впервые за год злотый опустился ниже 7 гривен: курс валют в Украине на 20 июля

Впервые за год злотый опустился ниже 7 гривен: курс валют в Украине на 20 июля
06:14 Сегодня Телеграф

Национальный банк Украины установил курс основных валют на вторник, 20 июля. 

Соответствующие данные обнародованы на сайте регулятора. 

Согласно его данным, доллар США потерял в цене еще одну копейку, а евро - целых десять. 

Польский злотый также потерял в цене 3 копейки и впервые с июля прошлого года опустился ниже 7 гривен. 

Таким образом, курс основных валют выглядит так:

  • 1 доллар США = 27,2132 гривны;
  • 1 евро = 32,0313 грн;
  • 1 злотый = 6,9785 грн;
  • 10 российских рублей = 3,6404 грн;
  • 1 фунт стерлингов = 37,2971 грн. 

Полный список выглядит следующим образом: 

Курс валют в Украине на 20 июля

Как сообщалось ранее, в Украине за полгода в реестр должников внесено почти 750 тысяч новых имен. Как известно, против них теперь могут быть применены наказания, среди которых блокировка счетов и даже запрет на выезд из Украины. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Курс валют.
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