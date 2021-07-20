Впервые за год злотый опустился ниже 7 гривен: курс валют в Украине на 20 июля

Национальный банк Украины установил курс основных валют на вторник, 20 июля.

Соответствующие данные обнародованы на сайте регулятора.

Согласно его данным, доллар США потерял в цене еще одну копейку, а евро - целых десять.

Польский злотый также потерял в цене 3 копейки и впервые с июля прошлого года опустился ниже 7 гривен.

Таким образом, курс основных валют выглядит так:

1 доллар США = 27,2132 гривны;

1 евро = 32,0313 грн;

1 злотый = 6,9785 грн;

10 российских рублей = 3,6404 грн;

1 фунт стерлингов = 37,2971 грн.

Полный список выглядит следующим образом:

Как сообщалось ранее, в Украине за полгода в реестр должников внесено почти 750 тысяч новых имен. Как известно, против них теперь могут быть применены наказания, среди которых блокировка счетов и даже запрет на выезд из Украины.