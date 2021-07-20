Впервые за год злотый опустился ниже 7 гривен: курс валют в Украине на 20 июля

Национальный банк Украины установил курс основных валют на вторник, 20 июля.
Соответствующие данные обнародованы на сайте регулятора.
Согласно его данным, доллар США потерял в цене еще одну копейку, а евро - целых десять.
Польский злотый также потерял в цене 3 копейки и впервые с июля прошлого года опустился ниже 7 гривен.
Таким образом, курс основных валют выглядит так:
Полный список выглядит следующим образом:
Как сообщалось ранее, в Украине за полгода в реестр должников внесено почти 750 тысяч новых имен. Как известно, против них теперь могут быть применены наказания, среди которых блокировка счетов и даже запрет на выезд из Украины.