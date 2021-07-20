Bitcoin упал до рекордно низкой отметки за месяц: сколько он сейчас стоит

Курс биткоина упал ниже 30 тыс. долл. (815 тыс. грн) и спровоцировал падение цен на другие криптовалюты.

Об этом сообщают CNBC ссылаясь на данные CoinMarketCap.

Напомним, что на пике роста в апреле биткоин стоил почти 65 тыс. долл. (1 млн 767 тыс. грн), после курс начал постепенно падать. За последний месяц цена на самую популярную криптовалюту упала на 6%, потянув за собой остальные. Так, Ethereum потеряла 7,8%, а Dogecoin — 8,6%.

Специалисты сообщают, что падение цены произошло после недавней большой распродажи на фондовых рынках. Также одной из причин является запрет Народного банка Китая на проведение операций с криптовалютой для крупных финансовых предприятий.

Финансовый Аналитик Эдвард Мойя заявил, что в дальнейшем биткоин рискует упасть до уровня в 20 тыс. долл., если распродажи продолжатся.

Напомним, что в мае США и вовсе хотели запретить биткоин, о причинах данного события сообщал "Телеграф".