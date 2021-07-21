На фоне "затишья" фунт потерял в стоимости четверть гривны: курс валют в Украине на 21 июля

Национальный банк Украины опубликовал свежий курс валют на среду, 21 июля.

Соответствующие данные были обнародованы пресс-службой регулятора.

Согласно его данным, стоимость доллара США и евро осталась практически без изменений. Также незначительные колебания наблюдаются в стоимости польского злотого.

А вот британский фунт стерлингов опустился в цене на значительные 27 копеек.

Таким образом официальный курс основных валют на межбанке будет выглядеть следующим образом:

1 доллар США = 27,2205 грн;

1 евро = 32,0344 грн;

1 злотый = 6,9719 грн;

10 рублей = 3,6539 грн;

1 фунт стерлингов = 37,0199 грн.

Полный список выглядит следующим образом:

Как сообщалось ранее, сильные колебания наблюдаются на рынке криптовалют. Во вторник, 20 июля, Bitcoin пробил психологическую отметку и опустился ниже 30 тысяч долларов, потянув за собой и остальные "монеты".