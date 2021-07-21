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На фоне "затишья" фунт потерял в стоимости четверть гривны: курс валют в Украине на 21 июля

На фоне "затишья" фунт потерял в стоимости четверть гривны: курс валют в Украине на 21 июля
06:11 Сегодня Телеграф

Национальный банк Украины опубликовал свежий курс валют на среду, 21 июля. 

Соответствующие данные были обнародованы пресс-службой регулятора. 

Согласно его данным, стоимость доллара США и евро осталась практически без изменений. Также незначительные колебания наблюдаются в стоимости польского злотого. 

А вот британский фунт стерлингов опустился в цене на значительные 27 копеек. 

Таким образом официальный курс основных валют на межбанке будет выглядеть следующим образом:

  • 1 доллар США = 27,2205 грн;
  • 1 евро = 32,0344 грн;
  • 1 злотый = 6,9719 грн;
  • 10 рублей = 3,6539 грн;
  • 1 фунт стерлингов = 37,0199 грн. 

Полный список выглядит следующим образом: 

Курс валют в Украине на 21 июля

Как сообщалось ранее, сильные колебания наблюдаются на рынке криптовалют. Во вторник, 20 июля, Bitcoin пробил психологическую отметку и опустился ниже 30 тысяч долларов, потянув за собой и остальные "монеты". 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Гривна, Евро, Доллар, Рубль, Курс валют, Злотый.
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