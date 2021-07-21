На фоне "затишья" фунт потерял в стоимости четверть гривны: курс валют в Украине на 21 июля

Национальный банк Украины опубликовал свежий курс валют на среду, 21 июля.
Соответствующие данные были обнародованы пресс-службой регулятора.
Согласно его данным, стоимость доллара США и евро осталась практически без изменений. Также незначительные колебания наблюдаются в стоимости польского злотого.
А вот британский фунт стерлингов опустился в цене на значительные 27 копеек.
Таким образом официальный курс основных валют на межбанке будет выглядеть следующим образом:
Полный список выглядит следующим образом:
Как сообщалось ранее, сильные колебания наблюдаются на рынке криптовалют. Во вторник, 20 июля, Bitcoin пробил психологическую отметку и опустился ниже 30 тысяч долларов, потянув за собой и остальные "монеты".