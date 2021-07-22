После "качелей" на валютном рынке гривня укрепилась: курс валют в Украине на 22 июля

Национальный банк Украины опубликовал свежий курс валют на четверг, 22 июля. Соответствующие данные были обнародованы пресс-службой регулятора.

Согласно его данным, стоимость доллара США и евро осталась практически без изменений. Также незначительные колебания наблюдаются в стоимости польского злотого и российского рубля.

А вот канадский доллар поднялся на 16 копеек.

Таким образом официальный курс основных валют на межбанке будет выглядеть так:

1 доллар США = 27,2405 грн;

1 евро = 32,0607 грн;

1 злотый = 6,9742 грн;

10 рублей = 3,6639 грн;

1 фунт стерлингов = 37,1193 грн.

Полный список выглядит следующим образом:

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины постепенно выводит из оборота монету номиналом в 1 гривну золотистого цвета. Их место должны занять серебристые гривны.