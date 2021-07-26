Слухи о готовности Amazon начать принимать Bitcoin привели к резкому росту цен на криптовалюты

Американский интернет-гигант Amazon, принадлежащий богатейшему человеку мира Джефу Безосу, готовится начать прием платежей в криптовалютах.

Об этом пишет City AM со ссылкой на информированный источник.

В СМИ обратили внимание на то, что Amazon начал поиски ведущего специалиста в области криптовалют и блокчейна. Компания ищет человека, являющегося профи "в области блокчейна, технологий распределённого реестра, цифровых валют центрального банка и криптовалюты".

Знакомый с ситуацией источник издания отмечает, что Amazon намерен не просто включить в штат соответствующего работника, но имеет намного более обширные планы.

Он указывает, что Bitcoin для Amazon будет лишь начальным этапом, а следом за ним в систему оплаты будут включены еще примерно восемь крупнейших криптовалют, среди которых, как ожидается, будут Ethereum, Cardano и Bitcoin Cash.

Источник также указывает, что для компании это не займет много времени, поскольку такие планы прорабатываются еще с 2019 года, а их инициатором был сам Безос.

После внедрения этих планов, Amazon может заняться разработкой собственного токена.

Примечательно, что на фоне этих слухов, Bitcoin резко вырос на 15% и на суточном максимуме достиг стоимости в 39 571,60 долларов (1 068 461,69 грн). При том, что на прошлой неделе он проседал ниже 30 тысяч долларов.