Гривна продолжает расти: курс валют в Украине на 27 июля

Национальный банк Украины установил стоимость основных иностранных валют на вторник, 27 июля.
Соответствующие данные обнародованы на сайте регулятора.
В данных НБУ указано, что доллар США потерял в стоимости 4 копейки и впервые более чем за месяц опустился ниже 27 гривен.
Небольшое снижение стоимости также демонстрируют евро и злотый.
Таким образом, курс основных валют во вторник выглядит следующим образом:
Полный список выглядит вот так:
Как сообщалось ранее, из-за аномально жаркого лета, украинцы начали потреблять больше электричества, согласно данным "Укрэнерго" этот показатель возрос на 12% по сравнению с предыдущим годом. Это неизбежно приведет к тому, что жителям придется больше отдать за коммуналку.