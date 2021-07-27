Гривна продолжает расти: курс валют в Украине на 27 июля

Национальный банк Украины установил стоимость основных иностранных валют на вторник, 27 июля.

Соответствующие данные обнародованы на сайте регулятора.

В данных НБУ указано, что доллар США потерял в стоимости 4 копейки и впервые более чем за месяц опустился ниже 27 гривен.

Небольшое снижение стоимости также демонстрируют евро и злотый.

Таким образом, курс основных валют во вторник выглядит следующим образом:

1 доллар США = 26,9805 грн;

1 евро = 31,8087 грн;

1 польский злотый = 6,9282 грн;

10 российских рублей = 3,6502 грн.

Полный список выглядит вот так:

Как сообщалось ранее, из-за аномально жаркого лета, украинцы начали потреблять больше электричества, согласно данным "Укрэнерго" этот показатель возрос на 12% по сравнению с предыдущим годом. Это неизбежно приведет к тому, что жителям придется больше отдать за коммуналку.