Доллар продолжает падение, злотый держится: курс валют в Украине

Национальный банк Украины обнародовал свежий курс валют на среду, 28 июля.

Соответствующая информация обнародована пресс-службой НБУ.

В сравнении с предыдущими сутками, доллар США потерял в стоимости 7 копеек, а основная валюта Евросоюза около трех.

Стоимость польского злотого и российского рубля осталась практически без изменений.

Таким образом, курс основных валют в среду установлен на следующем уровне:

1 доллар США = 26,906 гривны;

1 евро = 31,7814 гривны;

1 злотый = 6,9228 гривны;

10 российских рублей = 3,6549 гривны.

Другие валюты мира торгуются к гривне по следующему курсу:

Как сообщалось ранее, в Мининфраструктуры Украины вместе с частными инвесторами прорабатывает планы по строительству платных дорог. Ожидается, что таковых будет шесть общей продолжительностью в более чем 1500 километров, а цена проезда по ним может начинаться с 73 копеек за километр.