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Доллар продолжает падение, злотый держится: курс валют в Украине

Доллар продолжает падение, злотый держится: курс валют в Украине
06:11 Сегодня Телеграф

Национальный банк Украины обнародовал свежий курс валют на среду, 28 июля. 

Соответствующая информация обнародована пресс-службой НБУ. 

В сравнении с предыдущими сутками, доллар США потерял в стоимости 7 копеек, а основная валюта Евросоюза около трех. 

Стоимость польского злотого и российского рубля осталась практически без изменений. 

Таким образом, курс основных валют в среду установлен на следующем уровне: 

  • 1 доллар США = 26,906 гривны;
  • 1 евро = 31,7814 гривны;
  • 1 злотый = 6,9228 гривны; 
  • 10 российских рублей = 3,6549 гривны. 

Другие валюты мира торгуются к гривне по следующему курсу: 

Как сообщалось ранее, в Мининфраструктуры Украины вместе с частными инвесторами прорабатывает планы по строительству платных дорог. Ожидается, что таковых будет шесть общей продолжительностью в более чем 1500 километров, а цена проезда по ним может начинаться с 73 копеек за километр. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Гривна, Евро, Доллар, Рубль, Курс валют, Злотый.
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