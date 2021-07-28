Доллар продолжает падение, злотый держится: курс валют в Украине

Национальный банк Украины обнародовал свежий курс валют на среду, 28 июля.
Соответствующая информация обнародована пресс-службой НБУ.
В сравнении с предыдущими сутками, доллар США потерял в стоимости 7 копеек, а основная валюта Евросоюза около трех.
Стоимость польского злотого и российского рубля осталась практически без изменений.
Таким образом, курс основных валют в среду установлен на следующем уровне:
Другие валюты мира торгуются к гривне по следующему курсу:
Как сообщалось ранее, в Мининфраструктуры Украины вместе с частными инвесторами прорабатывает планы по строительству платных дорог. Ожидается, что таковых будет шесть общей продолжительностью в более чем 1500 километров, а цена проезда по ним может начинаться с 73 копеек за километр.