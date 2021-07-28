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НБУ обнаружил сайт, выдающий себя за Систему BankID. Как не стать жертвой мошенников?

НБУ обнаружил сайт, выдающий себя за Систему BankID. Как не стать жертвой мошенников?
18:37 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

В Национальном банке Украины обнародовали информацию о новом виде интернет-мошенничества – злоумышленники создали сайт-копию Системы BankID.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ во вторник, 27 июля, вечером.

Злоумышленники, создавшие этот сайт, предлагали пользователям оставить свои личные данные, а именно номер телефона и информацию о платежных картах.

Сразу после обнаружения, сайт мошенников был заблокирован.

Дабы распознать мошенничество, НБУ рекомендует запомнить несколько вещей: Система BankID не требует, не собирает и не хранит персональные данные пользователей, она лишь обеспечивает их передачу в зашифрованном виде от банка к поставщику услуг, а страницы в сети Интернет, которые принадлежат Национальному банку Украина, размещаются исключительно на государственном домене gov.ua.

Чтобы не стать жертвами банковских мошенников, придерживайтесь нескольких правил:

  • Никому и никогда не сообщайте свой PIN-код и систематически меняйте его;
  • Используйте сложные пароли к электронной почте и интернет-банкингу;
  • Не разглашайте реквизиты карты и контролируйте движение средств на счету. Единственное, что вы можете сообщить, это 16-значный номер карты;
  • Перед покупками онлайн проверьте сайт с помощью сервиса "STOP FRAUD" - киберполиции, или сервиса "Black List" Ассоциации "ЕМА".

Как сообщалось, ранее МВД Украины дало несколько простых рекомендаций, как обезопасить себя от обмана в интернете и телефонных мошенников.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 258

Все по теме:

НБУ, Мошенники, Сайт, Система BankID.
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