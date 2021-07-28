НБУ обнаружил сайт, выдающий себя за Систему BankID. Как не стать жертвой мошенников?

В Национальном банке Украины обнародовали информацию о новом виде интернет-мошенничества – злоумышленники создали сайт-копию Системы BankID.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ во вторник, 27 июля, вечером.
Злоумышленники, создавшие этот сайт, предлагали пользователям оставить свои личные данные, а именно номер телефона и информацию о платежных картах.
Сразу после обнаружения, сайт мошенников был заблокирован.
Дабы распознать мошенничество, НБУ рекомендует запомнить несколько вещей: Система BankID не требует, не собирает и не хранит персональные данные пользователей, она лишь обеспечивает их передачу в зашифрованном виде от банка к поставщику услуг, а страницы в сети Интернет, которые принадлежат Национальному банку Украина, размещаются исключительно на государственном домене gov.ua.
Чтобы не стать жертвами банковских мошенников, придерживайтесь нескольких правил:
Как сообщалось, ранее МВД Украины дало несколько простых рекомендаций, как обезопасить себя от обмана в интернете и телефонных мошенников.