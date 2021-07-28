НБУ обнаружил сайт, выдающий себя за Систему BankID. Как не стать жертвой мошенников?

В Национальном банке Украины обнародовали информацию о новом виде интернет-мошенничества – злоумышленники создали сайт-копию Системы BankID.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ во вторник, 27 июля, вечером.

Злоумышленники, создавшие этот сайт, предлагали пользователям оставить свои личные данные, а именно номер телефона и информацию о платежных картах.

Сразу после обнаружения, сайт мошенников был заблокирован.

Дабы распознать мошенничество, НБУ рекомендует запомнить несколько вещей: Система BankID не требует, не собирает и не хранит персональные данные пользователей, она лишь обеспечивает их передачу в зашифрованном виде от банка к поставщику услуг, а страницы в сети Интернет, которые принадлежат Национальному банку Украина, размещаются исключительно на государственном домене gov.ua.

Чтобы не стать жертвами банковских мошенников, придерживайтесь нескольких правил:

Никому и никогда не сообщайте свой PIN-код и систематически меняйте его;

Используйте сложные пароли к электронной почте и интернет-банкингу;

Не разглашайте реквизиты карты и контролируйте движение средств на счету. Единственное, что вы можете сообщить, это 16-значный номер карты;

Перед покупками онлайн проверьте сайт с помощью сервиса "STOP FRAUD" - киберполиции, или сервиса "Black List" Ассоциации "ЕМА".

Как сообщалось, ранее МВД Украины дало несколько простых рекомендаций, как обезопасить себя от обмана в интернете и телефонных мошенников.