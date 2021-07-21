Несколько простых рекомендаций от МВД, как обезопасить себя от обмана в интернете и телефонных мошенников

Украине все чаще простые граждане становятся жертвами телефонных мошенников и обманщиков. А с развитием Интернета остаться с носом стало еще проще. В МВД опубликовали несколько советов, которые помогут избежать неприятного опыта и остаться хотя бы при своих деньгах. Об этом в среду, 21 июля, сообщает пресс-служба МВД.

По информации ведомства, если звонят с неизвестного номера, или же представляются сотрудником банка, никогда не нужно разглашать данные своей банковской карты, а именно - CVV и PIN-код, кроме того, не стоит сообщать одноразовые пароли с SMS.

В МВД также порекомендовали использовать функцию динамического CVV, если такая опция есть у банка, которым пользуется клиент.

Говоря о безопасности в интернете, украинцам советуют для оплаты покупок или же переводов использовать только проверенные ресурсы, у которых есть защищенный протокол (https: //), кроме того рекомендовано отключить у мобильного оператора возможность удаленной замены сим карты.

Ранее мы писали о том, что за прошлый год киберполиция зафиксировала более 40 тысяч обращений о правонарушениях онлайн, из этого числа 80% - это мошенничество. Самым распространенным методом обмана пользователей Интернета остается продажа несуществующего товара с помощью онлайн-объявлений или в социальных сетях.

Как сообщал "Телеграф", в Индии мошенники продали врачу "волшебную лампу Аладина" за 40 тысяч долларов.

Также мы писали о том, что в Украине уже несколько лет существуют мошенники, которые предлагают устроиться на хорошую работу, но для этого якобы надо пройти подготовительные курсы.