Скачать
Среда, 21.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Токио-2020
То, что хорошо для Зеленского - плохо для Украины: чем рискует страна, отдав все бразды правления в руки Ермака
То, что хорошо для Зеленского - плохо для Украины: чем рискует страна, отдав все бразды правления в руки Ермака
Вашингтон просит Киев не критиковать соглашение по "Северному потоку-2": что обещают взамен
Вашингтон просит Киев не критиковать соглашение по "Северному потоку-2": что обещают взамен
Вновь более 650 заболевших COVID-19 за сутки, треть из них в Киеве - свежие данные о COVID-19 в Украине
Вновь более 650 заболевших COVID-19 за сутки, треть из них в Киеве - свежие данные о COVID-19 в Украине
"Впечатление, что власти намеренно раскачивают лодку": о чем говорит заигрывание Банковой с Пекином
"Впечатление, что власти намеренно раскачивают лодку": о чем говорит заигрывание Банковой с Пекином

Несколько простых рекомендаций от МВД, как обезопасить себя от обмана в интернете и телефонных мошенников

Несколько простых рекомендаций от МВД, как обезопасить себя от обмана в интернете и телефонных мошенников
10:26 Сегодня Телеграф

 Украине все чаще простые граждане становятся жертвами телефонных мошенников и обманщиков. А с развитием Интернета остаться с носом стало еще проще. В МВД опубликовали несколько советов, которые помогут избежать неприятного опыта и остаться хотя бы при своих деньгах. Об этом в среду, 21 июля, сообщает пресс-служба МВД.

По информации ведомства, если звонят с неизвестного номера, или же представляются сотрудником банка, никогда не нужно разглашать данные своей банковской карты, а именно - CVV и PIN-код, кроме того, не стоит сообщать одноразовые пароли с SMS.

В МВД также порекомендовали использовать функцию динамического CVV, если такая опция есть у банка, которым пользуется клиент.

Говоря о безопасности в интернете, украинцам советуют для оплаты покупок или же переводов использовать только проверенные ресурсы, у которых есть защищенный протокол (https: //), кроме того рекомендовано отключить у мобильного оператора возможность удаленной замены сим карты.

Ранее мы писали о том, что за прошлый год киберполиция зафиксировала более 40 тысяч обращений о правонарушениях онлайн, из этого числа 80% - это мошенничество. Самым распространенным методом обмана пользователей Интернета остается продажа несуществующего товара с помощью онлайн-объявлений или в социальных сетях.

Как сообщал "Телеграф", в Индии мошенники продали врачу "волшебную лампу Аладина" за 40 тысяч долларов.

Также мы писали о том, что в Украине уже несколько лет существуют мошенники, которые предлагают устроиться на хорошую работу, но для этого якобы надо пройти подготовительные курсы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Магдык
Автор: Наталья Магдык
Просмотры: 264

Все по теме:

Банк, Интернет, МВД, Мошенники, Обман, развод по телефону.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медуз в море так много, что их начали... есть: бердянские журналисты попробовали на вкус морских обитателей (фото, видео)
02 "Сил нет терпеть эту резервацию": жители оккупированного Крыма жалуются на закрытые для них пляжи и парки
03 Утопил "вторую половинку" в домашнем бассейне и наложил на себя руки: подробности трагедии в Кривом Роге
04 На пляже в Харькове педофил посреди дня приставал к восьмилетней девочке (видео)
05 Германия и США придумали, что сделают для Украины за достройку "Северного потока-2" - СМИ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стрелявший на &quot;чеченской свадьбе&quot; под Одессой вышел на свободу
Стрелявший на "чеченской свадьбе" под Одессой вышел на свободу
Захватил и 4 дня удерживал судно: СБУ задержала первого в истории страны пирата (фото)
Захватил и 4 дня удерживал судно: СБУ задержала первого в истории страны пирата (фото)
&quot;Дельта&quot; - не самый страшный: ВОЗ рассекретила возможный сценарий пандемии коронавируса в мире
"Дельта" - не самый страшный: ВОЗ рассекретила возможный сценарий пандемии коронавируса в мире
Какой праздник 21 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 21 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь