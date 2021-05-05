Как выманивают деньги у украинцев: полиция обнародовала инструкцию, по которой работают мошенники (фото)

Запорожская полиция показала инструкцию, по которой мошенники колл-центров выманивают чужие деньги

В Мелитополе правоохранители прекратили деятельность очередного мошеннического колл-центра, работники которого, выдавая себя за сотрудников банка, обманным путем предлагали гражданам самостоятельно перечислить сбережения на кредитные карты и в дальнейшем присваивали денежные средства. Предыдущий раз в Мелитополе подпольный колл-центр, где "работало" почти 50 операторов, разоблачили в начале апреля.

Полицейские в ходе обыска изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи и различные инструкции. Инструкции примечательны тем, что для злоумышленников прописаны заготовки ответов на различные вопросы и возражения бдительных и в достаточной степени информированных граждан.

Например, у абонента мобильной связи раздается звонок с неизвестного ему номера. Позвонивший представляется работником службы безопасности Сбербанка, называет ФИО клиента и сообщает, что по его карте производятся подозрительные операции и потому она заблокирована. Теперь якобы необходимо проверить, совершал ли клиент определенную операцию со своим вкладом.

"Продвинутый" вкладчик удивляется, почему звонок совершается не с номера 900. А в ответ ему читают по бумажке: "Номер 900 является контактным центром, где вы можете уточнить вопросы касаемо режима работы отделений, наличия предложений по кредиту. Я с вами связываюсь по защищенной линии, которую не могут прослушать третьи лица".

Или звучит такой вариант ответа: "Номер 900 – это контактный центр нашего банка, по номеру 900 вас могут проинформировать об открытии вклада, режиме работы отделения и так далее".

Затем следует "убедительное" пояснение: "Сейчас с вами связывается финансовый контроль для подтверждения действий, которые были совершены от вашего имени. Также номера нашего банка были прописаны в клиентском договоре, который вы получили при открытии продукции нашего банка".

Понятное дело, клиентский договор у вас не лежит под рукой, поэтому проверить слова "сотрудника" вы так просто не можете. Но выдвигаете "железный" аргумент: "Банк клиентам не звонит!".

А в ответ слышите: "Банк связывается с клиентом, когда система безопасности фиксирует территориальную разницу либо же активность личного кабинета с другого IP-адреса".

Или так: "Банк связывается с вами по защищенной на момент зафиксированной переадресации линии по вашему финансовому номеру телефона. Но ранее мы просматриваем, что вы переадресацию вашего номера не производили".

Вы по-прежнему сомневаетесь, и твердо заявляете: "Я пойду в отделение банка!". "Да, –соглашается "сотрудник" банка, – вам необходимо будет проследовать в отделение нашего банка, но только после того, как банк перепроверит сотрудников банка по вашей области".

Вы можете уверять, что у вас нет "личного кабинета", выражать сомнение в том, что звонят именно из банка, и даже победно воскликнуть: "Я – не клиент Сбербанка!". Но так просто от вас не отстанут. Доводы будут, например, такими: "На ваши данные, которые имеются в банковском реестре, была подана заявка на потребительский кредит. Для того чтобы мы выяснили, откуда могла произойти утечка данных, укажите, в каких банках за последние 5 лет вы предоставляли полный пакет ваших документов".

Чтобы не наделать глупостей, вы собираетесь посоветоваться по телефону с родными. Однако, не тут-то было, с "крючка" вам соскользнуть не дадут: "Ваш телефон сейчас подлежит прослушиванию третьих лиц и если вы совершите звонок, мошенники прослушают ваш разговор, сделают запись разговора и определенных слов, после чего смогут использовать в дальнейшем для получения кредита и также его списания. Поэтому в целях вашей безопасности исходящие звонки не совершаете и также входящие не принимаете, поскольку мошенники могут даже подменить номер телефона и совершить звонок от вашей матери...".

Цель данного развода – убедить людей, что все делается исключительно для их блага. Потому после этого у вас выведают и полную дату рождения, и другие необходимые данные. Так как же действовать в таком случае?

Правоохранители советуют: если вам звонят из банка и спрашивают срок действия карты, трехзначный номер на обороте карты, пароли, коды банков, руководят в телефонном разговоре вашими действиями (направляют к терминалу или банкомату), пугают, что ваша карта заблокирована, а преступники взломали счет, просят перейти по ссылке и указать все персональные данные и реквизиты платежной карты – не соглашайтесь. Будьте бдительны! Обращайтесь за консультацией на официальный номер телефона банка, указанный на карточке, а также в другие учреждения, где можно проверить полученную информацию. Все вопросы относительно ваших денег решайте исключительно в финансовом учреждении.

Стоит напомнить, что распространенными также являются мошеннические схемы: "Ваш родственник оказался в беде" и "Ваша банковская карта повреждена". Например, 4 мая в городе Энергодар Запорожской области 84-летняя пенсионерка передала для помощи сыну, который якобы попал в ДТП, 20 тысяч гривен и 1600 долларов США. А в самом областном центре 23-летний мужчина для сохранения своих денег на "поврежденной карточке" перечислил на указанные псевдобанкиром счета 25 тысяч гривен.

В случае, если вам поступил звонок с сообщением "Ваш родственник в беде", немедленно звоните родственнику или тем лицам, которые могут быть рядом с ним. А по телефону "102" можно проверить информацию о ДТП и людях, которые могли оказаться в полиции из-за других ЧП. Помните об этом сами и постоянно напоминайте об этом пожилым родителям, дедушкам и бабушкам.

По каждому из вышеупомянутых случаев сейчас проводится досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество).