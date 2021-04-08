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Ежедневная прибыль составляла до миллиона: сотрудники колл-центра в Мелитополе похищали средства с банковских счетов

Ежедневная прибыль составляла до миллиона: сотрудники колл-центра в Мелитополе похищали средства с банковских счетов
18:29 Сегодня Телеграф

Знаменитый персонаж романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок», великий комбинатор, идейный борец за денежные знаки, знавший четыреста сравнительно честных способов отъема денег, Остап Бендер был посрамлен современными мошенниками и авантюристами. Причем, в одном из трех «очагов мировой культуры", которые знал его молодой приятель Шура Балаганов. И это – не Киев и не Жмеринка, а Мелитополь Запорожской области, где ранним утром 6 апреля в двух арендованных офисах, расположенных на проспекте Богдана Хмельницкого, силовики сразу нескольких ведомств провели санкционированные обыски колл-центра, беззастенчиво чистившего банковские счета отечественных и зарубежных граждан. По оперативным данным Службы безопасности Украины, ежедневная «прибыль» злоумышленников составляла до миллиона гривен.

 

- Предварительные данные следствия указывают, что данную межрегиональную преступную группу организовали четверо жителей Запорожской области и Днепра,  - сообщает пресс-служба регионального управления СБУ. Для реализации дельцы обустроили в Мелитополе подпольный колл-центр, где «работало» почти 50 операторов. Выдавая себя за работников банков, персонал звонил клиентам финучреждений и выманивал от них информацию о CVV-коде, номера и пин-коды платежных карточек. После получения доступа к клиентским счетам злоумышленники переводили средства на подконтрольные банковские счета. Для «работы» с зарубежными клиентами дельцы также использовали незаконную маршрутизацию международного телефонного трафика.

 

Во время обыска в помещении колл-центра правоохранители обнаружили, изъяли и затем отправили на экспертизу:

51 единицу компьютерной техники с вредоносным программным обеспечением;

оборудование для IP-телефонии;

инструкции для работников с пошаговыми действиями во время общения с «клиентами»;

мобильные телефоны, черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности.

- Во время общения с вкладчиками, злоумышленники использовали психологические методы воздействия и действовали по заранее прописанной инструкции, - дополняют информацию коллег в отделе коммуникации запорожского главка Нацполиции. - Кроме того, проведен санкционированный обыск по месту жительства предполагаемого руководителя «Call-centre», жителя Мелитополя 1999 года рождения. В одной из комнат дома обнаружены и изъяты мобильные телефоны, роутеры и денежные средства.

 

Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжается. Полицейские устанавливают всех лиц, причастных к деятельности мошеннической «схемы», а также круг пострадавших граждан. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Интересная деталь: на том же проспекте Богдана Хмельницкого, где мошенники обирали честной народ, 10 лет назад был установлен памятник Остапу Бендеру. А второй момент несколько странный – операцию правоохранители провели в тот момент, когда рабочие места в колл-центре пустовали. Вряд ли, конечно, кто из сотрудников преступного «Call-centre», конечно, официально пожалуется, что его лишили работы. Но неужели эти люди безгрешны перед Законом?

А всего 2 месяца назад подобный колл-центр с месячным оборотом в 2 миллиона разоблачили в Запорожье. Как сообщал департамент стратегических расследований Нацполиции Украины, деятельность мошеннической организации курировала 28-летняя горожанка при поддержке еще троих местных жителей. У каждого из них была своя зона ответственности: подбор, инструктаж и контроль персонала, отчет организаторше о сумме денежных средств, полученных в результате сделок, надзор за функционированием программного обеспечения. Штат сотрудников насчитывал около 100 человек.

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Чтобы оставаться неуловимыми для обманутых банковских вкладчиков, сотрудники пользовались программой замены телефонного номера. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet.

Полученные деньги организаторы преступного "бизнеса" переводили на электронные кошельки, на карточки свои или подконтрольных лиц, которые в дальнейшем выводили через конвертационный центр. Еще часть средств конвертировали в биткоины.

Напомним, в Украине активизировались мошенники, которые пытаются получить деньги доверчивых граждан, используя при этом мессенджер Facebook.

Фото пресс-служб СБУ и Нацполиции в Запорожской области

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Мошенники, Мелитополь, Колл-центры.
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