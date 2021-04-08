Ежедневная прибыль составляла до миллиона: сотрудники колл-центра в Мелитополе похищали средства с банковских счетов

Знаменитый персонаж романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок», великий комбинатор, идейный борец за денежные знаки, знавший четыреста сравнительно честных способов отъема денег, Остап Бендер был посрамлен современными мошенниками и авантюристами. Причем, в одном из трех «очагов мировой культуры", которые знал его молодой приятель Шура Балаганов. И это – не Киев и не Жмеринка, а Мелитополь Запорожской области, где ранним утром 6 апреля в двух арендованных офисах, расположенных на проспекте Богдана Хмельницкого, силовики сразу нескольких ведомств провели санкционированные обыски колл-центра, беззастенчиво чистившего банковские счета отечественных и зарубежных граждан. По оперативным данным Службы безопасности Украины, ежедневная «прибыль» злоумышленников составляла до миллиона гривен.

- Предварительные данные следствия указывают, что данную межрегиональную преступную группу организовали четверо жителей Запорожской области и Днепра, - сообщает пресс-служба регионального управления СБУ. Для реализации дельцы обустроили в Мелитополе подпольный колл-центр, где «работало» почти 50 операторов. Выдавая себя за работников банков, персонал звонил клиентам финучреждений и выманивал от них информацию о CVV-коде, номера и пин-коды платежных карточек. После получения доступа к клиентским счетам злоумышленники переводили средства на подконтрольные банковские счета. Для «работы» с зарубежными клиентами дельцы также использовали незаконную маршрутизацию международного телефонного трафика.

Во время обыска в помещении колл-центра правоохранители обнаружили, изъяли и затем отправили на экспертизу:

51 единицу компьютерной техники с вредоносным программным обеспечением;

оборудование для IP-телефонии;

инструкции для работников с пошаговыми действиями во время общения с «клиентами»;

мобильные телефоны, черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности.

- Во время общения с вкладчиками, злоумышленники использовали психологические методы воздействия и действовали по заранее прописанной инструкции, - дополняют информацию коллег в отделе коммуникации запорожского главка Нацполиции. - Кроме того, проведен санкционированный обыск по месту жительства предполагаемого руководителя «Call-centre», жителя Мелитополя 1999 года рождения. В одной из комнат дома обнаружены и изъяты мобильные телефоны, роутеры и денежные средства.

Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжается. Полицейские устанавливают всех лиц, причастных к деятельности мошеннической «схемы», а также круг пострадавших граждан. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Интересная деталь: на том же проспекте Богдана Хмельницкого, где мошенники обирали честной народ, 10 лет назад был установлен памятник Остапу Бендеру. А второй момент несколько странный – операцию правоохранители провели в тот момент, когда рабочие места в колл-центре пустовали. Вряд ли, конечно, кто из сотрудников преступного «Call-centre», конечно, официально пожалуется, что его лишили работы. Но неужели эти люди безгрешны перед Законом?

А всего 2 месяца назад подобный колл-центр с месячным оборотом в 2 миллиона разоблачили в Запорожье. Как сообщал департамент стратегических расследований Нацполиции Украины, деятельность мошеннической организации курировала 28-летняя горожанка при поддержке еще троих местных жителей. У каждого из них была своя зона ответственности: подбор, инструктаж и контроль персонала, отчет организаторше о сумме денежных средств, полученных в результате сделок, надзор за функционированием программного обеспечения. Штат сотрудников насчитывал около 100 человек.

Чтобы оставаться неуловимыми для обманутых банковских вкладчиков, сотрудники пользовались программой замены телефонного номера. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet.

Полученные деньги организаторы преступного "бизнеса" переводили на электронные кошельки, на карточки свои или подконтрольных лиц, которые в дальнейшем выводили через конвертационный центр. Еще часть средств конвертировали в биткоины.

Напомним, в Украине активизировались мошенники, которые пытаются получить деньги доверчивых граждан, используя при этом мессенджер Facebook.

Фото пресс-служб СБУ и Нацполиции в Запорожской области