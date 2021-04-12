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"Мы входим в Евросоюз и пенсию будут платить в евро": как мошенница выманила у пенсионеров 128 тысяч гривен

"Мы входим в Евросоюз и пенсию будут платить в евро": как мошенница выманила у пенсионеров 128 тысяч гривен
16:32 Сегодня Телеграф

Схема, по которой ежегодно десятки украинских пенсионеров лишаются своих сбережений, до наивности проста: незнакомые люди уверяют их в грядущем обмене денег то ли на отечественные новые, то ли вообще на валюту, и те, попавшись "на удочку", несут из укромных мест свои кровные. О таком виде мошенничества и полиция, и СМИ предупреждают постоянно. Но дело в том, что действия злоумышленников рассчитаны на тот возраст, когда люди уже немножко теряют связь с реальностью, а еще становятся доверчивыми к представителям различных "организаций". Даже если эти сотрудники, документы и сами организации фиктивные. И редкий случай, когда "лис Алис и котов Базилио" удается задержать и вернуть похищенное.

Один из таких случаев по "горячим следам" был раскрыт в Киевской области.

"В четверг, 8 апреля в отделение полиции обратилась 74-летняя жительница села Пустовиты Обуховского района, – сообщил начальник отдела полиции №2 Обуховского райуправления полиции в Киевской области Олег Кравчук. – Пенсионерка рассказала, что к ней в дом пришла незнакомая женщина и представилась сотрудницей Пенсионного фонда. Сообщила, что в стране скоро будут менять деньги на валюту, потому ее надо пересчитать и запечатать в конверты. А затем, дождавшись момента, подменила конверты с настоящими деньгами заранее заготовленными такими же, но с нарезанной бумагой. Всего же пенсионерка лишилась 128 тысяч гривен и 546 долларов".

Пожалуй, эта история так же, как и многие другие осталась бы печальной. Но все изменил счастливый случай.

"Дело в том, что вскоре к обманутой женщине зашла подруга и объяснила, что это – "развод". Семья пенсионеров жила очень скромно, отказывая себе во всем, а деньги берегли на "черный день" – на случай болезни, – добавляет подробностей руководитель отдела коммуникации киевской областной полиции Ирина Прянишникова. – Псевдо-сотрудница умудрилась в конверты с бумажками вложить для толщины еще и бабушкины счета за коммуналку".

После регистрации заявления о происшествии правоохранители сразу начали искать мошенницу. Выяснили, что в село она приехала на такси. И сначала ездила по селу под видом скупщицы орехов.

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"Но такое занятие нужного ей эффекта не произвело. Тогда она сменила тактику, и уже представляясь соцработницей, начала составлять списки "детей войны" для получения продуктовых пайков. И таким образом попала к этой бабушке в дом. "А вы знаете, что Украина входит в Евросоюз и теперь пенсию будут выплачивать в евро?"", – продолжает Прянишникова.

Про Евросоюз-то старики в новостях слышали, но подвоха не заподозрили. И на этом попались. Ну а мошенница на такси поехала в соседний район, оттуда в Киев, а затем вообще в Одессу. Полицейские весь этот маршрут отследили, и буквально на вторые сутки задержали 47-летнюю злоумышленницу ромской национальности по месту проживания на съемной квартире в Одессе. Ее привезли в полицейский участок на Киевщину. Сюда же пригласили и потерпевшую на опознание авантюристки.

"Удивительно было, что когда бабушка сразу указала на свою "обидчицу", то та упала на колени перед ней и попросила прощения, – вспоминает Ирина Прянишникова. – Есть еще один необычный момент: обычно украденные, а затем изъятые у преступников средства надолго застревают в полиции в виде вещественных доказательств. Но у этой семьи вообще не осталось средств на жизнь. И поэтому, по согласованию с судебной инстанцией, деньги старикам вернули. Когда бабушка пересчитывала свои накопления, присутствовавшие не могли сдержать слез, ведь женщина с ними уже мысленно попрощалась навсегда".

Кстати, у задержанной оказалась богатая на правонарушения биография: она уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за мошенничества, кражи, угон. Кроме того, в Одессе она также находится под следствием.

Ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины и грозит наказание до 8 лет лишения свободы. Сейчас полицейские проверяют причастность женщины к совершению аналогичных преступлений на территории Киевской и других областей.

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Киевская область, Мошенники, Пенсионеры.
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