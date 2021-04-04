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Ушлые мошенники наладили бизнес на спецпропусках в Киеве и области

Ушлые мошенники наладили бизнес на спецпропусках в Киеве и области
Обновлено 10:21 Сегодня Телеграф

В то время, как в Киеве граждане готовятся к передвижению на общественном транспорте по спецпропускам в сети вскрываются все новые мошеннические схемы продажи документов всем, кто готов платить.

Об этом 3 апреля сообщила советник главы администрации Дарницкого района в Киеве Татьяна Шашкова.

Она также поделилась скриншотами из Telegram переписки с одним из мошенников, который продавал в Киеве и в Киевской области пропуска на общественный транспорт, которые были не действительны. Цена одного пропуска была 300 гривен.

Напомним, что именно ухудшение эпидемической ситуации с "короной" стала причиной для усиления карантина в Киеве. Предполагается введение локдауна с 5 по 16 апреля, во время которого общественный транспорт будет брать пассажиров только по специальным пропускам.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Киев, Транспорт, Карантин, Telegram, Спейпропуск.
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