Ушлые мошенники наладили бизнес на спецпропусках в Киеве и области

В то время, как в Киеве граждане готовятся к передвижению на общественном транспорте по спецпропускам в сети вскрываются все новые мошеннические схемы продажи документов всем, кто готов платить.

Об этом 3 апреля сообщила советник главы администрации Дарницкого района в Киеве Татьяна Шашкова.

Она также поделилась скриншотами из Telegram переписки с одним из мошенников, который продавал в Киеве и в Киевской области пропуска на общественный транспорт, которые были не действительны. Цена одного пропуска была 300 гривен.

Напомним, что именно ухудшение эпидемической ситуации с "короной" стала причиной для усиления карантина в Киеве. Предполагается введение локдауна с 5 по 16 апреля, во время которого общественный транспорт будет брать пассажиров только по специальным пропускам.