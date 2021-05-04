Мошенники обманывают украинский, предлагая работу: как работает схема

В Украине уже несколько лет существуют мошенники, которые предлагают устроиться на хорошую работу, но для этого якобы надо пройти подготовительные курсы. После них любой якобы может стать помощником руководителя, руководителем администратором, и, даже, экономистом. У всех желающих так изменить свою жизнь будет достойная зарплата, светлое будущее и устойчивое развитие.

Сначала нужно прийти в офис

Соискателя на должность приглашают в контору, где нет никаких опознавательных знаков. Обычно на все такие беседы человека приглашают с 10:30 до 17:00. В офисе есть приветливый администратор, на собеседования приходят разные люди. Но названия отделов или фирмы вы нигде не увидите.

Максимум, что может быть - командные фото с корпоративных игр в футбол или, например, боулинг. Так, по словам свидетелей, оформляют офисы в Луцке. Но эта "работодальческая сеть" распространена по всей Украине и работает везде по одинаковым механизмом.

Офисы они арендуют в центре, старом центре и около центра.

Харьковчанин Андрей Петренко сходил на такое собеседование и рассказал "Телеграфу" свою историю. А мы сравнили ее с тем, что рассказало издание "Волинські новини" из Луцка.

Издание говорит, что "название компании не упоминается ни разу, а направления ее деятельности за последние два года были самыми разнообразными - и текстиль, и медицинская продукция, и бытовая химия, и продукты". Эту информацию подтверждает наш герой:

"Они очень бегло рассказали чем занимаются и чем буду заниматься я, если возьмут на работу. Никаких названий и имен людей тоже не называли".

После собеседования потенциальный работодатель обещает перезвонить с 19:00 до 21:00. Этот регламент действует на оба края Украины.

"Действительно, они перезвонили в указанное время и сказали, что я принят на стажировку", - говорит Андрей. Тоже самое рассказывают "Волынские новости".

В обоих офисах отсутствуют опознавательные знаки, однако уже за дверью висят таблички с запретом.

"На месте, в офисе нет никакой вывески, никаких фамилий. Кроме цифр на кабинетах, в офисах есть только надписи "запрещена фото- и видеосъемка", "запрещено пользоваться мобильным телефоном", - добавляет Андрей Петренко.

В перспективе вам предлагают, ну очень хорошую работу, потому что настолько разнообразная деятельность позволит зарабатывать много. Даже тому, кто без образования переквалифицировался в экономиста с помощью курсов "конторы".

Но это не точно

Вам назначат стажировку, на которую вам нужно взять стандартный набор из тетради, ручки, бейджика, может папки с документами, может просто документы и свое фото. Далее будут лекции ни о чем, но с элементами НЛП (нейролингвистическое программирование - психологический инструмент, который позволяет воздействовать на людей с помощью речи - Авт.). После этого пригласят поехать на семинар в другой город за свой счет, приобрести там книгу, переплет для инструкции о дальнейших действиях, каталог продукции и купить самую продукцию на кругленькую сумму. Только после такого шага вы якобы сможете работать в "фирме" на определенной должности.

Андрей Петренко смог узнать от своих работодателей название предприятия, но на другие вопросы ответа так и не получил:

"Я все-таки выбил у них, как называется их ФОП и пробил его в гугле. Я спросил у того, кто меня хочет нанять, какая группа ФОП в плане денежного оборота, то есть какая у них должна быть максимальная прибыль? Они так и не смогли ответить и отправили меня к региональному руководителю".

ФОП с таким названием действительно существует и занимается он деятельностью посредников в торговле товарами широкого ассортимента.

Что дальше?

В сети есть несколько историй про то, что ни одной высокооплачиваемой работы таким поисковикам не предоставили. Компании в Луцке и Харькове возможно работают по схожим схемам.

С точки зрения закона - с ними не возможно что-то сделать. Остается только один выход - предупреждать. Всем, кто сталкивается с подобными схемами, лучше будет обходить их стороной и не тратить напрасно свои деньги и время. Итак, "Телеграф" напоминает - предупрежден значит вооружен.