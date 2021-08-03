Доллар и евро немного подросли, а фунт опять рухнул: курс валют в Украине на 3 августа

Доллар и евро прекратили падение относительно гривны и слегка улучшили свои позиции.
Такие данные обнародовал Национальный банк Украины в курсе валют на 3 августа.
Согласно данным регулятора, доллар США подрос на 2 копейки, а евро почти на одну. Вместе с тем, усилился и польский злотый, вновь поднявшись выше 7 гривен.
А вот британский фунт стерлингов в очередной раз рухнул, став дешевле к гривне на целых 15 копеек.
Таким образом, курс основных валют на вторник, 3 августа, выглядит следующим образом:
Курс остальных валют выглядит вот так:
Как сообщалось ранее, в СМИ появились слухи о том, что украинский банк Monobank может быть продан российскому Альфа-Банку уже в августе-сентябре этого года.