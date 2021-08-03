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Доллар и евро немного подросли, а фунт опять рухнул: курс валют в Украине на 3 августа

Доллар и евро немного подросли, а фунт опять рухнул: курс валют в Украине на 3 августа
06:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Доллар и евро прекратили падение относительно гривны и слегка улучшили свои позиции. 

Такие данные обнародовал Национальный банк Украины в курсе валют на 3 августа. 

Согласно данным регулятора, доллар США подрос на 2 копейки, а евро почти на одну. Вместе с тем, усилился и польский злотый, вновь поднявшись выше 7 гривен. 

А вот британский фунт стерлингов в очередной раз рухнул, став дешевле к гривне на целых 15 копеек. 

Таким образом, курс основных валют на вторник, 3 августа, выглядит следующим образом: 

  • 1 доллар США = 26,8444 грн;
  • 1 евро = 31,9032 грн;
  • 1 злотый = 7,0009 грн;
  • 10 рублей = 3,6888 грн;
  • 1 фунт стерлингов = 37,2936 грн. 

Курс остальных валют выглядит вот так: 

Как сообщалось ранее, в СМИ появились слухи о том, что украинский банк Monobank может быть продан российскому Альфа-Банку уже в августе-сентябре этого года. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Гривна, Евро, Доллар, Рубль, Курс валют, Злотый.
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