Доллар и евро немного подросли, а фунт опять рухнул: курс валют в Украине на 3 августа

Доллар и евро прекратили падение относительно гривны и слегка улучшили свои позиции.

Такие данные обнародовал Национальный банк Украины в курсе валют на 3 августа.

Согласно данным регулятора, доллар США подрос на 2 копейки, а евро почти на одну. Вместе с тем, усилился и польский злотый, вновь поднявшись выше 7 гривен.

А вот британский фунт стерлингов в очередной раз рухнул, став дешевле к гривне на целых 15 копеек.

Таким образом, курс основных валют на вторник, 3 августа, выглядит следующим образом:

1 доллар США = 26,8444 грн;

1 евро = 31,9032 грн;

1 злотый = 7,0009 грн;

10 рублей = 3,6888 грн;

1 фунт стерлингов = 37,2936 грн.

Курс остальных валют выглядит вот так:

Как сообщалось ранее, в СМИ появились слухи о том, что украинский банк Monobank может быть продан российскому Альфа-Банку уже в августе-сентябре этого года.