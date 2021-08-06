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Доллар, евро и российский рубль снова падают в цене - курс валют в Украине на 6 августа

Доллар, евро и российский рубль снова падают в цене - курс валют в Украине на 6 августа
06:17 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

Доллар, евро, российский рубль и злотый снова начинают падать в цене.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Индийская крона наоборот поднялась в цене на 1 копейку. Раньше она стоила 3,62 грн, а сейчас 3,63 грн.

На утро 6 августа курс валют выглядит следующим образом:

  • 1 доллар стоит 26,93 грн (-3 коп за сутки)

  • 1 евро - 31,89 грн (-5 коп)

  • 10 рублей - 3,6845 (ранее было 3,6889)

  • 1 злотый - 7,0155 (ранее 7, 034)

Ранее "Телеграф" сообщал о возможной сделке по продаже украинского Monobank (Монобанк) российскому Альфа-банку - она может состояться в августе-сентябре.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

НБУ, Евро, Доллар, Российский рубль, Курс валют, Злотый.
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