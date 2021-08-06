Доллар, евро и российский рубль снова падают в цене - курс валют в Украине на 6 августа

Доллар, евро, российский рубль и злотый снова начинают падать в цене.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Индийская крона наоборот поднялась в цене на 1 копейку. Раньше она стоила 3,62 грн, а сейчас 3,63 грн.

На утро 6 августа курс валют выглядит следующим образом:

1 доллар стоит 26,93 грн (-3 коп за сутки)

1 евро - 31,89 грн (-5 коп)

10 рублей - 3,6845 (ранее было 3,6889)

1 злотый - 7,0155 (ранее 7, 034)

Ранее "Телеграф" сообщал о возможной сделке по продаже украинского Monobank (Монобанк) российскому Альфа-банку - она может состояться в августе-сентябре.