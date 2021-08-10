Гривна продолжает рост: курс валют в Украине на 10 августа

Основные иностранные валюты продолжают снижение относительно гривны.

Такие данные обнародовал Национальный банк Украины.

В свежем курсе валют говорится, что доллар США потерял в стоимости еще три копейки, а евро, после заметного падения накануне, "сбросил" еще 14 копеек.

Продолжает снижение и польский злотый, его цена опустилась на 4 копейки.

Значительные колебания стоимости наблюдается и в курсе британского фунта стерлингов, он, как и евро, во вторник подешевел еще на 14 копеек.

Курс основных валют на 10 августа выглядит следующим образом:

1 доллар США = 26,8011 грн;

1 евро = 31,5302 грн;

1 злотый = 6,9082 грн;

10 российских рублей = 3,6476 грн;

1 фунт стерлингов = 37,1986 грн.

Полный список выглядит так:

Как сообщалось ранее, в Верховную Раду поступил проект закона, которым предусмотрен запрет на продажу алкоголя и табачной продукции в местах, где продаются продукты питания. По мнению экспертов, в случае его принятия, украинцев ждет очередное повышение цен.