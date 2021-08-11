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Доллар и евро продолжают падение: курс валют в Украине на 11 августа

Доллар и евро продолжают падение: курс валют в Украине на 11 августа
06:11 Сегодня Телеграф

Украинская гривна продолжает расти на межбанке, тем самым приводя к снижению стоимости иностранных валют в стране. 

Такие данные следуют из курса валют НБУ на среду 11 августа. 

Согласно данным регулятора, доллар США опустился еще на 4 копейки, а основная валюта Евросоюза потеряла 16 копеек. 

Подобную картину можно наблюдать и со стоимостью польского злотого и британского фунта стерлингов, они "скинули" 5 и 13 копеек соответственно. 

Таким образом курс основных валют на среду выглядит следующим образом: 

  • 1 доллар США = 26,7557 грн;
  • 1 евро = 31,3617 грн;
  • 1 злотый = 6,8541 грн; 
  • 10 российских рублей = 3,6265 грн; 
  • 1 фунт стерлингов = 37,0673 грн. 

Полный список выглядит так: 

Курс валют на 10 августа

Как сообщалось ранее, в Украине планируется снизить цены на электроэнергию для конечных потребителей. Вместе с тем, появилось мнение, что это лишь ударит по изношенной инфраструктуре

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Рубль, Курс валют, Злотый.
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