Доллар и евро продолжают падение: курс валют в Украине на 11 августа

Украинская гривна продолжает расти на межбанке, тем самым приводя к снижению стоимости иностранных валют в стране.
Такие данные следуют из курса валют НБУ на среду 11 августа.
Согласно данным регулятора, доллар США опустился еще на 4 копейки, а основная валюта Евросоюза потеряла 16 копеек.
Подобную картину можно наблюдать и со стоимостью польского злотого и британского фунта стерлингов, они "скинули" 5 и 13 копеек соответственно.
Таким образом курс основных валют на среду выглядит следующим образом:
Полный список выглядит так:
Как сообщалось ранее, в Украине планируется снизить цены на электроэнергию для конечных потребителей. Вместе с тем, появилось мнение, что это лишь ударит по изношенной инфраструктуре.