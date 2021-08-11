Доллар и евро продолжают падение: курс валют в Украине на 11 августа

Украинская гривна продолжает расти на межбанке, тем самым приводя к снижению стоимости иностранных валют в стране.

Такие данные следуют из курса валют НБУ на среду 11 августа.

Согласно данным регулятора, доллар США опустился еще на 4 копейки, а основная валюта Евросоюза потеряла 16 копеек.

Подобную картину можно наблюдать и со стоимостью польского злотого и британского фунта стерлингов, они "скинули" 5 и 13 копеек соответственно.

Таким образом курс основных валют на среду выглядит следующим образом:

1 доллар США = 26,7557 грн;

1 евро = 31,3617 грн;

1 злотый = 6,8541 грн;

10 российских рублей = 3,6265 грн;

1 фунт стерлингов = 37,0673 грн.

Полный список выглядит так:

Как сообщалось ранее, в Украине планируется снизить цены на электроэнергию для конечных потребителей. Вместе с тем, появилось мнение, что это лишь ударит по изношенной инфраструктуре.