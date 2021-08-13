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Доллар продолжает падать, а евро растёт: курс валют в Украине на 13 августа

Доллар продолжает падать, а евро растёт: курс валют в Украине на 13 августа
06:11 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

По состоянию на утро пятницы, 13 августа, украинская гривня подорожала относительно доллара США, в то время как относительно евро и российского рубля украинская валюта вновь подешевела. 

Об этом можно судить по официальному курсу Нацбанка Украины.

Согласно данным регулятора, доллар США опустился еще на 4 копейки, а евро наоборот - подорожало на 1 копейку. 

Российский рубль также подрос на 2 копейки.

Что касается польского злотого, то его стоимость почти не изменилась.

На 13 августа курс валют выглядит следующим образом:

  • 1 доллар США стоит 26,76 грн;

  • 1 евро - 31,42 грн;

  • 1 злотый - 6,84 грн;

  • 10 российских рублей - 3,63 грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за миллиарды МВФ придется все же заплатить: на каких условиях Украина получит деньги ко Дню независимости.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Евро, Доллар, Финансы, Российский рубль, Курс валют, Злотый.
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