Доллар продолжает падать, а евро растёт: курс валют в Украине на 13 августа

По состоянию на утро пятницы, 13 августа, украинская гривня подорожала относительно доллара США, в то время как относительно евро и российского рубля украинская валюта вновь подешевела.
Об этом можно судить по официальному курсу Нацбанка Украины.
Согласно данным регулятора, доллар США опустился еще на 4 копейки, а евро наоборот - подорожало на 1 копейку.
Российский рубль также подрос на 2 копейки.
Что касается польского злотого, то его стоимость почти не изменилась.
На 13 августа курс валют выглядит следующим образом:
1 доллар США стоит 26,76 грн;
1 евро - 31,42 грн;
1 злотый - 6,84 грн;
10 российских рублей - 3,63 грн.
Ранее "Телеграф" сообщал, что за миллиарды МВФ придется все же заплатить: на каких условиях Украина получит деньги ко Дню независимости.