Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2017 год
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине план приватизации выполнен лишь на 20% В Украине план приватизации выполнен лишь на 20%
Новости: Вашингтон отреагировал на освобождение заложников на Донбассе В США отреагировали на освобождение заложников на Донбассе
Новости: Ломаченко - лучший боксер 2017 года по версии HBO Ломаченко - лучший боксер 2017 года по версии HBO
Новости: Самые красивые места нашей планеты: новые чудеса природы (Фото) Самые красивые места нашей планеты: новые чудеса природы (Фото)

В Украине еще один банк решил самоликвидироваться

Банк
19:08 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Новости Бизнеса: НБУ отозвал лицензию у "Кредит Оптима Банка", который решил добровольно прекратить банковскую деятельность без ликвидации юридического лица.

Национальный банк отозвал банковскую и генеральную лицензию на осуществление валютных операций у ПАО "Кредит Оптима Банк".

Соответствующее решение правление НБУ приняло 28 декабря, передает Экономическая правда со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Как отмечают в НБУ, этот банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица.

"Кредит Оптима Банк" – четвертый банк, который принял такое решение.

Национальный банк по аналогичной процедурой уже отозвал лицензии у ПАО "КБ "Финансовый партнер", ПАО "Апекс-Банк" и ПАО "Промышленно-финансовый банк".

Напомним, что процедура добровольного прекращения банковской деятельности стала возможной благодаря принятию в марте 2017 года закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков".

В Украине самоликвидировались еще два банка
В Украине самоликвидировались еще два банка Читать полностью

"Если раньше банки могли добровольно прекратить деятельность только путем полной ликвидации, что создавало значительные неудобства для их владельцев, то теперь акционеры банка могут принять решение о прекращении банковской деятельности и сохранить юридическое лицо", - говорится в сообщении.

"Такое юридическое лицо, которое перестало быть банком, может продолжить работать на рынке финансовых услуг или осуществлять другие виды хозяйственной деятельности", – напоминают в НБУ.

Напомним, причиной такого решения стало то, что Национальный банк отказал банку в проведении докапитализации до необходимого регулятором уровня – 200 млн грн из-за проверки источника происхождения средств акционеров.

В связи с этим банк решил не проводить докапитализацию на 80 млн грн и добровольно отказаться от банковской лицензии.

"Кредит Оптима Банк" (ранее – Украинский финансовый банк) зарегистрирован в декабре 2006 года.

По данным НБУ, на 1 января 2017 года акционерами "Кредит Оптима Банка" были Олег Бойко (87,4%), Василий Бойко (6,3%) и Юлия Бойко (6,3%).

По размеру общих активов на 1 июля 2017 года банк занимал 83-е место (227,3 млн грн) среди 88 действовавших в стране банков.

Напомним, что в конце февраля "Финбанк" Александра Грановского подал на рассмотрение НБУ заявку на самоликвидации.

В апреле 2017 года банк "Финансовый партнер" заявил, что намерен прекратить банковскую деятельность путем самоликвидации.

Кроме того, 26 июня 2017 года внеочередное общее собрание акционеров банка "Новый" приняло решение о прекращении банковской деятельности учреждения без закрытия юридического лица.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Банк, Кредит Оптима Банк, Ликвидация банка, НБУ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

"УЗ" сможет назначать рыночные цены за использование полувагонов В "Киевэнерго" заявили о разделении на две компании В "Газпроме" озвучили размер пени за неуплату газа

Последние новости

Забавные приколы из Канады, которые заставят забыть о грусти В Киеве подешевеет отопление для населения Как хорошо быть ребенком: чудесное детство в разных странах (Фото)
Сегодня читают
01 Американские ученые предупредили о крупнейшем в истории катаклизме
02 Разъяренную Дашу Астафьеву выгнали из суда по делу ее жениха
03 В РФ предположили следующий формат обмена пленными
04 Ученые спрогнозировали, какой будет жизнь через 20 лет
05 Линарес - о Ломаченко: Он быстрый, но у него нет силы
Новости сегодня
21:20 В Германии пьяный украинец на фуре влетел в полицейский автомобиль: есть жертвы
21:17 Рок-группа сняла скандальный клип об убийстве Харви Вайнштейна (Видео)
21:16 Порошенко вручил сертификаты на жилье сиротам из Одесской области
21:09 Биатлон. Результаты гонки преследования традиционной "Рождественской гонки"
20:58 В Украине грипп "свалил" почти 200 тыс. человек
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Как встречали освобожденных украинцев из плена на Донбассе (Фото) Как встречали освобожденных из плена на Донбассе
Новости: Украинцам в 2018 году планируют поднять цену на электричество В Украине повысили тарифы на электроэнергию в 2018 году
Новости: Президент подписал необходимые для реформы здравоохранения законы В Украине стартовала медреформа
Новости: Космический грузовик "Прогресс" затоплен в Тихом океане Космический грузовик "Прогресс" затоплен в Тихом океане
Добавить комментарий
0