В Украине еще один банк решил самоликвидироваться

Национальный банк отозвал банковскую и генеральную лицензию на осуществление валютных операций у ПАО "Кредит Оптима Банк".

Соответствующее решение правление НБУ приняло 28 декабря, передает Экономическая правда со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Как отмечают в НБУ, этот банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица.

"Кредит Оптима Банк" – четвертый банк, который принял такое решение.

Национальный банк по аналогичной процедурой уже отозвал лицензии у ПАО "КБ "Финансовый партнер", ПАО "Апекс-Банк" и ПАО "Промышленно-финансовый банк".

Напомним, что процедура добровольного прекращения банковской деятельности стала возможной благодаря принятию в марте 2017 года закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков".

"Если раньше банки могли добровольно прекратить деятельность только путем полной ликвидации, что создавало значительные неудобства для их владельцев, то теперь акционеры банка могут принять решение о прекращении банковской деятельности и сохранить юридическое лицо", - говорится в сообщении.

"Такое юридическое лицо, которое перестало быть банком, может продолжить работать на рынке финансовых услуг или осуществлять другие виды хозяйственной деятельности", – напоминают в НБУ.

Напомним, причиной такого решения стало то, что Национальный банк отказал банку в проведении докапитализации до необходимого регулятором уровня – 200 млн грн из-за проверки источника происхождения средств акционеров.

В связи с этим банк решил не проводить докапитализацию на 80 млн грн и добровольно отказаться от банковской лицензии.

"Кредит Оптима Банк" (ранее – Украинский финансовый банк) зарегистрирован в декабре 2006 года.

По данным НБУ, на 1 января 2017 года акционерами "Кредит Оптима Банка" были Олег Бойко (87,4%), Василий Бойко (6,3%) и Юлия Бойко (6,3%).

По размеру общих активов на 1 июля 2017 года банк занимал 83-е место (227,3 млн грн) среди 88 действовавших в стране банков.

Напомним, что в конце февраля "Финбанк" Александра Грановского подал на рассмотрение НБУ заявку на самоликвидации.

В апреле 2017 года банк "Финансовый партнер" заявил, что намерен прекратить банковскую деятельность путем самоликвидации.

Кроме того, 26 июня 2017 года внеочередное общее собрание акционеров банка "Новый" приняло решение о прекращении банковской деятельности учреждения без закрытия юридического лица.