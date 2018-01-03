Предприятия "Нафтогаза Украины" в 2017 г. уплатили в госбюджет 106 млрд грн

НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в 2017 году по состоянию на конец декабря уплатили в государственный бюджет 106 млрд грн налогов и дивидендов, что в 1,5 раза больше бюджетных платежей за 2016 год.

По данным пресс-службы НАК, в частности, эта сумма включает налог на прибыль (14,3 млрд грн), НДС (30,2 млрд грн), рентные платежи (33,9 млрд грн) и дивиденды (13,3 млрд грн).

Поступления от группы составили около 14% общих доходов госбюджета в 2017-м, что делает госхолдинг "Нафтогаз" крупнейшим налогоплательщиком в Украине.

"Для сравнения, бюджет Министерства обороны Украины в 2017 году равнялся 68,8 млрд грн, а сумма профинансированных госбюджетом субсидий за использованный газ – 51,1 млрд грн", - отметили в НАКе.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" как отдельное юридическое лицо в 2016 году получил чистую прибыль 26,529 млрд грн против чистого убытка 27,749 млрд грн в 2015-м. Чистый доход возрос на 43,1% – до 161,383 млрд грн.

Согласно консолидированному отчету НАК, группа по итогам 2016 года получила чистую прибыль 22,532 млрд грн против 35,062 млрд грн чистого убытка в 2015 году. Консолидированный доход от реализации возрос на 48% – до 192,764 млрд грн.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.