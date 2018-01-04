Volkswagen и Adidas отреагировали на претензии Украины по работе в Крыму

Немецкие концерны Volkswagen и Adidas отвергли претензии Украины к работе своих ритейлеров в оккупированном Россией Крыму.

”Конечно, бренды концерна Volkswagen придерживаются санкций и выполняют принятые решения. Противоположные оценки вызывают у нас недоумение”, - ответили в пресс-службе немецкого автопроизводителя на запрос DW с просьбой прокомментировать заявления министра иностранных дел Украины Павла Климкина о работе в аннексированном Россией Крыму, обнародованные им накануне.

Еще более лаконичным был ответ другой немецкой фирмы, названной главой украинского МИД. ”Adidas, в принципе, придерживается действующего законодательства”, - сообщили в пресс-службе спортивного концерна.

Как сообщалось ранее, 3 января министр иностранных дел Украины Климкин подчеркнул, что немецкие компании, которые работают в оккупированном Крыму с Россией вопреки введенным Европейским Союзом санкциям и считают Крым российским, должны отвечать политически и юридически.

”Вы знаете, что мы много сделали для того, чтобы российское мошенничество, как в случае с поставками турбин Siemens на территорию оккупированного Крыма, никогда не повторилось”, - заявил Климкин.

”Я считаю, что это стало печальным уроком для всего немецкого, и не только немецкого, бизнеса. И сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ритейлерам, как Volkswagen или Adidas, Крым отнести к территории России. Мы их, безусловно, достанем, достанем не только политическими, а и юридическими методами”, - подчеркнул глава МИД Украины.