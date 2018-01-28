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В Швеции умер основатель компании IKEA Ингвар Кампрад

Ингвар Кампрад
13:45 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Бизнеса: В своем доме в Швеции на 92 году жизни скончался основатель шведской сети магазинов мебели и товаров для дома IKEA Ингвар Кампрад.

На 92 году жизни умер основатель шведской сети магазинов мебели и товаров для дома IKEA Ингвар Кампрад. Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на заявление компании.

"27 января основатель IKEA и Ikano и один из величайших предпринимателей XX века Ингвар Кампрад ушел из жизни в своем доме в Смоланде, Швеция, в кругу своих близких. Он умер в возрасте 91 года после непродолжительной болезни", - говорится в заявлении.

Один из богатейших людей мира шведский предприниматель Ингвар Кампрад родился 30 марта 1926 года. Он основал предприятие, впоследствии ставшее IKEA, когда ему было 17 лет, на деньги, полученные в подарок от отца.

С 1988 года Ингвар Кампрад отошел от оперативной деятельности IKEA, но продолжал вносить свой вклад в дело как старший советник, делился своими знаниями и опытом с сотрудниками компании.

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Журнал Forbes оценил состояние Кампрда в $3,5 млрд (по состоянию на март 2015 года). Он занял 497 место в списке самых богатых людей мира.

Компания IKEA основана в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом. Первый торговый центр компания открыла в 1958 году. В состав ИКЕА входит производственная группа Swedwood, которая занимается производством деревянной мебели и комплектующих, у нее - 35 заводов в 9 странах.

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Новости Бизнеса, Альманах 2018, Ингвар Кампрад, Один из богатейших людей мира, Основатель компании IKEA, Сеть магазинов мебели и товаров, Умер, Швеция.
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