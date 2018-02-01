Украина открыла сервисный центр по ремонту вертолетов в Бангладеш

Государственный концерн "Укроборонпром" сообщил об открытии нового сервисного центра по ремонту вертолетов Ми-8/Ми-17 в Народной Республике Бангладеш. Об этом сообщается на сайте концерна.

"Сервисный центр был создан по просьбе командования Военно-воздушных сил Бангладеш, пилоты которых активно применяют вертолеты типа Ми-8/Ми-17 для выполнения различных задач, тем самым Украина укрепила свои позиции и расширила возможности по ремонту военной техники советского производства на рынках третьих стран", - говорится в сообщении.

Сервисный центр открыт 25 января этого года.

Проведение капитального и восстановительного ремонта фюзеляжа вертолетов Ми-8/Ми-17 будет осуществляться непосредственно на территории заказчика, к чему стремилось командование Военно-воздушных сил Бангладеш. Также в сервисном центре на постоянной основе будет находиться и гарантийная бригада предприятия конотопского авиаремонтного завода "Авиакон".

В открытии Сервисного центра принимала участие официальная украинская делегация при участии представителей Государственного концерна "Укроборонпром", ГХВИФ "Укринмаш" и руководства авиаремонтного завода "Авиакон", специалисты которого обеспечивают проведение капитально-восстановительного ремонта, переоборудование и модернизацию вертолетов семейства Ми всех типов и модификаций в интересах Вооруженных сил Украины и иностранных заказчиков.

Как сообщалось, в 2013-2014 гг. на "Авиаконе" проводился ремонт вертолетов из Бангладеш, в ходе которого представители этой страны получали в Конотопе свой опыт по ремонту узлов и агрегатов авиационной техники.