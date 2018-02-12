Крушение Ан-148 в Подмосковье: в ГП "Антонов" сделали заявление

Потерпевший крушение 11 февраля в Подмосковье российский пассажирский Ан-148-100В имел действующий срок службы до 2020 года, техническое обслуживание самолета проводилось силами российского эксплуатанта, сообщила в понедельник пресс-служба ГП "Антонов".

Как уточняют в ГП "Антонов", потерпевший аварию в районе н.п. Аргунов Раменского района Московской области Ан-148-100В (российской регистрации RA-601704) авиакомпании "Саратовские авиалинии", был построен 10 июня 2010 года в ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество".

"Самолет имел действующий срок службы до 2020 года. Техническое обслуживание проводилось силами эксплуатанта, то есть авиакомпанией "Саратовские авиалинии", - отмечается в сообщении.

"Расследование инцидента проводит комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК). В случае получения официального приглашения, специалисты ГП "Антонов" готовы принять участие в расследовании этого авиационного происшествия и предпримут все возможные меры для выяснения причин аварии", - отмечает пресс-служба.

"ГП "Антонов" выражает искренние соболезнования семьям и близким людей, погибших в авиакатастрофе 11 февраля. Просим СМИ воздержаться от распространения непроверенной информации о причинах катастрофы до завершения официального расследования", - резюмируют в ГП.

Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" потерпел аварию 11 февраля при выполнении рейса Москва – Орск через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". На борту самолета находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

Региональный реактивный Ан-148 нового поколения разработан в ГП "Антонов" (Киев) и предназначен для перевозки до 75 пассажиров в базовой компоновке на расстояние до 4500 км. В числе конкурентных преимуществ самолета - возможность эксплуатации на грунтовых аэродромах, а также широкий климатический диапазон эксплуатации. Самолет оснащен двигателем Д-436-148, разработки ГП "Ивченко-Прогресс" и производства ПАО "Мотор Сич" (оба Запорожье), возможно оснащение самолета западным двигателем. Реализация программы осуществляется в рамках международной кооперации с участием порядка 15 стран. В прежние годы серийными производителями выступали ГП "Антонов" и ОАО "ВАСО" (Воронеж, РФ), на сегодняшний день ГП "Антонов" обеспечило в полном объеме импортозамещение российских комплектующих по программе Ан-148.

С 2015 года ГП "Антонов" прекратило промкооперацию с РФ по программе Ан-148. По данным пресс-службы, на сегодняшний день на рынке в эксплуатации находится 34 самолета Ан-148, из них 31 машина – в РФ.

ГП "Антонов" - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. Предприятие сотрудничает более чем с 75 странами мира. По решению правительства, с апреля 2015 года предприятие входит в состав госконцерна "Укроборонпром".