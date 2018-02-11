Под Москвой разбился пассажирский самолет (Обновляется)

Пассажирский самолет Ан-148 пропал с радаров сразу после взлета из московского аэропорта Домодедово и, предположительно, упал в Раменском районе Подмосковья. Он выполнял рейс по маршруту Домодедово - Орск. В МЧС подтвердили, что обломки лайнера обнаружены в Раменский район Подмосковья. На борту самолета находились 71 человек и экипаж.

15:22 Представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич заявил, что информацию о том, находились ли украинцы на бору самолета, потерпевшего катастрофу в Подмосковье, проверяют.

15:15 "Первые группы спасателей прибыли на место крушения самолета. Разлет обломков около 1 км", — сообщает МЧС. Также подтверждают, что обнаружены фрагменты двух тел.

15:11 Во время крушения пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", который направлялся из Москвы в Орск, на борту находился 71 человек, источник "ТАСС" сообщает, что никому не удалось выжить.

15:00 По данному факту Следственный Комитет РФ завел уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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Ранее очевидцы сообщали в экстренные службы о падении в Раменском районе Подмосковья самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний".

"Проверяется информация о возможном крушении Ан-148 в Раменском районе, на борту лайнера находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа", - сообщил ранее "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

Пассажирский лайнер Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск.

"Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" после вылета из "Домодедово" исчез с экранов радаров, связи с экипажем нет", - сказал источник.

В свою очередь осведомлённый источник сообщил агентству, что самолет мог упасть между деревнями Аргунцево и Степаново.

Очевидцы сообщают, что видели, как горящий самолет упал в поле в Подмосковье, около деревни Степаново.

Министр транспорта РФ Максим Соколов выехал на место предполагаемых поисков самолета "Саратовских авиалиний".