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Авиакатастрофа Ан-148: названы первые версии крушения

Обломки самолета
15:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

На борту разбившегося в Подмосковье Ан-148 был 71 человек, большинство – жители Оренбургской области.

Самолёт Ан-148 рейс 703 "Саратовских авиалиний" Москва-Орск вылетел в 14-21 по московскому времени из аэропорта Домодедово, по предварительным данным, на борту было 65 пассажиров и 6 членов экипажа, сообщила Росавиация.

"Спустя несколько минут после взлета с экипажем самолёта пропала радиосвязь, метка воздушного судна исчезла с локаторов. По предварительным данным, связь пропала в Раменском районе Подмосковья. В настоящее время задействованы поисково-спасательные силы Росавиации, МЧС, авиация общего назначения, которые выполняют поиски воздушного судна в Раменском районе в координатах, где исчезла метка", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, пресс-секретарь губернатора Оренбургской области Сергей Шермецинский сообщил "Интерфаксу", что в самолете "Саратовских авиалиний", который следовал в Орск, было более 60 жителей области.

"По моим данным, там было более 60 человек, и все практически с востока области", - сказал С.Шермецинский.

При этом прибывшие на место крушения воздушного судна спасатели обнаружили большое количество погибших, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

Под Москвой разбился пассажирский самолет (Обновляется)

"В настоящий момент спасателям удалось установить и добраться до места падения самолёта в Подмосковье, на месте большое количество тел и фрагментов тел",- сказал собеседник агентства.

Источник в службах транспортного надзора Московской области сообщил "Интерфаксу", что к крушению Ан-148 могла привести внезапная неисправность узлов и агрегатов после вылета.

"Рассматриваются различные версии. Особый упор делается на внезапно возникшую после взлета неисправность, возможно в двигателе или механизации", - сказал источник.

Также будут рассмотрены версии человеческого фактора и метеоусловий.

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