Авиакатастрофа Ан-148: названы первые версии крушения
На борту разбившегося в Подмосковье Ан-148 был 71 человек, большинство – жители Оренбургской области.
Самолёт Ан-148 рейс 703 "Саратовских авиалиний" Москва-Орск вылетел в 14-21 по московскому времени из аэропорта Домодедово, по предварительным данным, на борту было 65 пассажиров и 6 членов экипажа, сообщила Росавиация.
"Спустя несколько минут после взлета с экипажем самолёта пропала радиосвязь, метка воздушного судна исчезла с локаторов. По предварительным данным, связь пропала в Раменском районе Подмосковья. В настоящее время задействованы поисково-спасательные силы Росавиации, МЧС, авиация общего назначения, которые выполняют поиски воздушного судна в Раменском районе в координатах, где исчезла метка", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, пресс-секретарь губернатора Оренбургской области Сергей Шермецинский сообщил "Интерфаксу", что в самолете "Саратовских авиалиний", который следовал в Орск, было более 60 жителей области.
"По моим данным, там было более 60 человек, и все практически с востока области", - сказал С.Шермецинский.
При этом прибывшие на место крушения воздушного судна спасатели обнаружили большое количество погибших, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
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"В настоящий момент спасателям удалось установить и добраться до места падения самолёта в Подмосковье, на месте большое количество тел и фрагментов тел",- сказал собеседник агентства.
Источник в службах транспортного надзора Московской области сообщил "Интерфаксу", что к крушению Ан-148 могла привести внезапная неисправность узлов и агрегатов после вылета.
"Рассматриваются различные версии. Особый упор делается на внезапно возникшую после взлета неисправность, возможно в двигателе или механизации", - сказал источник.
Также будут рассмотрены версии человеческого фактора и метеоусловий.