"Нафтогаз" снизит цену на голубое топливо для промышленных потребителей

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 марта снизит цену на газ для промышленных потребителей на условиях предоплаты на 10,8%.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Указанная цена актуальна для потребителей, которые закупают газ по предоплате в объеме свыше 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия долгов перед компанией, и для 100-процентных "дочек" НАК.

Для других покупателей стоимость газа с 1 марта снизится на 10,6% (на 1077,6 грн) – до 9,63 тысяч гривен за 1 тысячу кубометров (с НДС).

Напомним: с 1 октября 2015 года в стране отменили государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С тех пор "Нафтогаз Украины" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и прочим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

На февраль "Нафтогаз" снизил цену на 5,5-5,9%.