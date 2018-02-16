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"Нафтогаз" снизит цену на голубое топливо для промышленных потребителей

"Нафтогаз Украины"
03:44 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Цена снизится на 995 грн – до 8,2 тысяч гривен за 1 тысячу кубометров (с НДС).

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 марта снизит цену на газ для промышленных потребителей на условиях предоплаты на 10,8%.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Указанная цена актуальна для потребителей, которые закупают газ по предоплате в объеме свыше 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия долгов перед компанией, и для 100-процентных "дочек" НАК.

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Для других покупателей стоимость газа с 1 марта снизится на 10,6% (на 1077,6 грн) – до 9,63 тысяч гривен за 1 тысячу кубометров (с НДС).

Напомним: с 1 октября 2015 года в стране отменили государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С тех пор "Нафтогаз Украины" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и прочим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

На февраль "Нафтогаз" снизил цену на 5,5-5,9%.

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Новости Бизнеса, Нафтогаз Украины, Промышленные потребители, Топливо, Цена на газ, Цены.
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