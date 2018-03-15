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"Укрзализныця" интегрировала свое мобильное приложение с электронным кошельком

Проверка билета
13:00 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Госкомпания "Укрзализныця" интегрировала свое мобильное приложение с электронным кошельком Masterpass для безопасного хранения своих данных с банковских карт.

Публичная акционерная госкомпания "Укрзализныця" интегрировала свое мобильное приложение с электронным кошельком Masterpass, с помощью которого зарегистрированные пользователи могут безопасно хранить свои данные с банковских карт, любых платежных систем, а также рассчитываться в онлайн-магазинах.  Об этом сообщил и. о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

"Продолжаем внедрять инновации в сервис по продаже железнодорожных билетов. Интеграция мобильного приложения с электронным кошельком Masterpass позволит пользователям еще быстрее и удобнее покупать проездные документы онлайн", - написал он. Кравцов отметил, что сейчас в мобильном приложении доступны на выбор: оплата с использованием цифрового кошелька Masterpass и онлайн-оплата с ручным вводом карточных реквизитов.

Как сообщалось, ранее и. о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов сообщил, что компания рассматривает возможность введения сквозной продажи билетов с другими видами транспорта.

"Укрзализныця" и Siemens обсудили совместное производство локомотивов

В ноябре 2016 года "Укрзализныця" запустила мобильную версию своего официального сайта по продаже электронных билетов booking.uz.gov.ua. Данная универсальная мобильная версия сайта для заказа билетов и их оплаты банковской картой с помощью смартфонов разработана под любую операционную систему гаджетов.

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Новости Бизнеса, MasterPass, Банковские карты, Мобильное приложение, Укрзализныця, Хранение данных, Электронный кошелек.
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