"Укртрансгаз" отойдет от советских стандартов работы

Украина в будущем должна будет отойти от еще советского стандарта измерения объемов природного газа в кубических метрах к новому показателю, который используется в странах ЕС, – энергетическим единицам, которые показывают количество энергии, которую содержит "голубое" топливо.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила госкомпания-оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз".

"Впереди нас ждут большие перемены. Украина должна перейти от старых советских стандартов к новым, принятым в странах ЕС. Например, если мы сейчас измеряем газ в кубических метрах, то в будущем перейдем на энергетические единицы – мегаджоули или киловатт-часы, или гигакалории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Укртрансгаз" и другие газовые компании ожидает большая работа по модернизации оборудования для внедрения нового технологического регламента.

"Уже на сегодня в платежках бытовых потребителей указана информация о том, скольким энергетическим единицам равен объем газа, который они потребили. Пока эта информация носит скорее просветительских характер, но в будущем "голубое" топливо, которое поставляется населению, будет также измеряться в энергетических единицах", - сообщила пресс-служба, отвечая на вопрос о том, коснется ли внедрение новых единиц населения.