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В ГПУ сообщили причину обысков на "Новой почте"

Новая почта
07:19 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Обыски на "Новой почте" проходили по делу об неуплате налогов в особо крупных размерах.

Генеральная прокуратура Украины подозревает должностных лиц родственных компаний ООО "Новая почта" в неуплате налогов в особо крупных размерах, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценка Лариса Сарган.

"По данным ДФС и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.

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Л.Сарган отметила, что Ю.Луценко взял под личный контроль расследование уголовного производства по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Новая почта" и других родственных предприятий по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 УК Украины.

Она также добавила, что на следующей неделе генеральный прокурор заслушает материалы производства в присутствии адвокатов представителей ООО "Новая почта".

"Если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц ООО "Новая почта" не будут получены, уголовное производство будет закрыто", – подчеркнула пресс-секретарь.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура Украины 16 марта проводила обыски в помещениях офисов компании "Нова Пошта" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.

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Новости Бизнеса, ГПУ, Коррупция, Налоги, Новая почта, Обыск, Украина.
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