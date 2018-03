Австралию и Британию связали беспосадочным авиарейсом

Самолет, совершивший первый беспосадочный рейс между Австралией и Британией, успешно приземлился в лондонском аэропорту Хитроу. Лайнер авиакомпании Qantas Airlines преодолел 14 498 километров приблизительно за 17 часов, сообщает BBC. Авиакомпания использовала самолет Boeing 787-9 Dreamliner, который расходует вдвое меньше топлива, чем Boeing 747. Перелет - часть амбициозного плана Qantas ввести сверхдлинные рейсы в свое расписание. Глава Qantas Алан Джойс назвал новый рейс переломным. Выступая перед первым полетом, он напомнил, что самые первые рейсы Qantas между Австралией и Британией - их называли kangaroo route ("путь кенгуру") - занимали четыре дня и включали в себя семь остановок. Власти Западной Австралии также надеются на увеличение туристического потока благодаря новому прямому рейсу.

