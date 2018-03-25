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Австралию и Британию связали беспосадочным авиарейсом

Qantas Airlines Boeing 787-9 Dreamliner
18:47 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Лайнер авиакомпании Qantas Airlines Boeing 787-9 Dreamliner преодолел 14 498 километров приблизительно за 17 часов.

Самолет, совершивший первый беспосадочный рейс между Австралией и Британией, успешно приземлился в лондонском аэропорту Хитроу. Лайнер авиакомпании Qantas Airlines преодолел 14 498 километров приблизительно за 17 часов, сообщает BBC. Авиакомпания использовала самолет Boeing 787-9 Dreamliner, который расходует вдвое меньше топлива, чем Boeing 747. Перелет - часть амбициозного плана Qantas ввести сверхдлинные рейсы в свое расписание. Глава Qantas Алан Джойс назвал новый рейс переломным. Выступая перед первым полетом, он напомнил, что самые первые рейсы Qantas между Австралией и Британией - их называли kangaroo route ("путь кенгуру") - занимали четыре дня и включали в себя семь остановок. Власти Западной Австралии также надеются на увеличение туристического потока благодаря новому прямому рейсу.

Самолет с 200 пассажирами и 16 членами команды на борту вылетел из Перта в 18:49 по местному времени в субботу. Чтобы сделать столь длинный перелет более комфортным, в самолете обеспечивается улучшенное качество воздуха и низкий уровень шума в кабине. Премьер штата Западная Австралия Марк Макгоуэн написал в "Твиттере" после приземления самолета в Лондоне: "Новая эра путешествий и возможностей для экономики Западной Австралии официально началась".

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Новости Бизнеса, Boeing 787-9 Dreamliner, Qantas Airlines, Авиарейс, Австралия, Британия.
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