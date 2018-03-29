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"Укроборонпром" существенно сократит количество персонала

"Укроборонпром"
11:03 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Государственный концерн "Укроборонпром" намерен существенно сократить персонал, благодаря чему повысится качество управления маркетинговыми процессами.

Наблюдательный совет ГК "Укроборонпром" утвердил решение, подписанное гендиректором Павлом Букиным  28 марта о сокращении персонала на 40% или до 180 человек. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

"В процессе оптимизации будет сохранена необходимая функциональность, что позволит обеспечить все возложенные на концерн задачи. Средства, сэкономленные в процессе оптимизации административного звена концерна, планируется направить на внедрение опытно-конструкторских работ", - говорится в сообщении.

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В "Укроборонпроме" добавляют, что в результате оптимизации планируется повысить качество управления производственными и маркетинговыми процессами, активизировать инновационное развитие предприятий концерна и прочее.

Как сообщалось, в феврале президент Петр Порошенко назначил Павла Букина головой государственного концерна "Укроборонпром" вместо Романа Романова.

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Новости Бизнеса, ГК Укроборонпром, Оптимизация, Сокращение персонала, Увольнение работников.
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