"Укроборонпром" существенно сократит количество персонала

Наблюдательный совет ГК "Укроборонпром" утвердил решение, подписанное гендиректором Павлом Букиным 28 марта о сокращении персонала на 40% или до 180 человек. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

"В процессе оптимизации будет сохранена необходимая функциональность, что позволит обеспечить все возложенные на концерн задачи. Средства, сэкономленные в процессе оптимизации административного звена концерна, планируется направить на внедрение опытно-конструкторских работ", - говорится в сообщении.

В "Укроборонпроме" добавляют, что в результате оптимизации планируется повысить качество управления производственными и маркетинговыми процессами, активизировать инновационное развитие предприятий концерна и прочее.

Как сообщалось, в феврале президент Петр Порошенко назначил Павла Букина головой государственного концерна "Укроборонпром" вместо Романа Романова.