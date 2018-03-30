Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Нафтогаз" может начать взыскание долга с "Газпрома" уже в апреле "Нафтогаз" может начать взыскание долга с "Газпрома" уже в апреле
Новости: Канада не будет бесплатно давать Украине летальное оружие Канада не будет бесплатно давать Украине летальное оружие
Новости: Игорь Суркис жестко раскритиковал ФФУ Игорь Суркис жестко раскритиковал ФФУ
Новости: "Голубая Луна": когда мы увидим второе полнолуние "Голубая Луна": когда мы увидим второе полнолуние
X

100 крупнейших украинских госкомпаний резко увеличили прибыль

Смотрите фото (3)
Госкомпании Украины показали прибыль в I полугодии 2017
09:20 Сегодня Телеграф
Фото: РБК-Украина

Новости Бизнеса: За первое полугодие 2017-го ТОП -100 госкомпаний увеличили чистую прибыль на 34,8% - до 32,6 млрд грн в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

Прибыль ТОП-100 государственных компаний Украины в январе-июне 2017 выросла на 34,8% по сравнению с прошлым годом и составляет 32,6 миллиарда гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Согласно сообщению, 73% общего финансового результата портфеля ТОП-100 госкомпаний, а именно 23,3 миллиарда гривен чистой прибыли, заработала НАК "Нафтогаз Украины", что стало возможным благодаря тарифной политике компании.

5 компаний с лучшим финансовым результатом сгенерировали около 94% чистой прибыли. Это НАК "Нафтогаз Украины", "Центрэнерго", "Укрэнерго", Администрация морских портов Украины и "Энергоатом".

"Нафтогаз" может начать взыскание долга с "Газпрома" уже в апреле

"В обществе есть иллюзия, что государственные предприятия - это куры, несущие золотые яйца. Но статистика - вещь упрямая. Значительную прибыль приносят компании только в регулируемых государством отраслях. Подавляющее большинство остальных компаний портфеля, и мне это приходится в очередной раз констатировать, остается крайне неэффективными ", - отметил первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

Наиболее прибыльными отраслями для крупных государственных предприятий остаются нефтегазовый сектор и электроэнергетика.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Госкомпании, МЭРТ, Нафтогаз, Прибыль госкомпаний.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

"Укроборонпром" существенно сократит количество персонала В Украине хотят продать 660 предприятий В "Нафтогазе" отреагировали на решение ФРГ по "Северному потоку-2"

Последние новости

108 килограммовая девушка 7 лет откладывала свадьбу из-за лишнего веса (Фото) СМИ: Трамп пообещал Путину, что выиграет гонку вооружений Свитолина назвала главную причину поражения в матче с Остапенко в Майами
Сегодня читают
01 Субботняя "голубая Луна" станет последней до 2020 года
02 Федецкий назвал единственного тренера, с которым у Хачериди не было проблем
03 Россия разорвала соглашение с Украиной о поставках оружия
04 НБУ отменяет суточный лимит на куплю-продажу банками валюты
05 Ученые рассказали о появлении воды на Земле
Новости сегодня
09:41 Госстат назвал лидеров по объему выполненных строительных работ в Украине
09:36 "Николаев" шокирует "Будивельник" в первой игре плей-офф
09:34 Украина увеличила экспорт грибов в 12 раз
09:30 Фукуяма: Победа демократии в Украине будет иметь значение для всего мира
09:20 В Сербии вооруженный мужчина хотел подорваться под стенами парламента
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Донбассе вступило в силу "пасхальное" перемирие На Донбассе вступило в силу "пасхальное" перемирие
Новости: Дочь экс-шпиона Скрипаля пришла в себя Дочь экс-шпиона Скрипаля пришла в себя
Новости: Трамп сказал, когда завершится военная кампания США в Сирии Трамп анонсировал завершение военной кампании США в Сирии
Новости: Рецепт дня: "ленивый тирамису" Рецепт дня: "ленивый тирамису"
Добавить комментарий
0