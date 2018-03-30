100 крупнейших украинских госкомпаний резко увеличили прибыль

Прибыль ТОП-100 государственных компаний Украины в январе-июне 2017 выросла на 34,8% по сравнению с прошлым годом и составляет 32,6 миллиарда гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Согласно сообщению, 73% общего финансового результата портфеля ТОП-100 госкомпаний, а именно 23,3 миллиарда гривен чистой прибыли, заработала НАК "Нафтогаз Украины", что стало возможным благодаря тарифной политике компании.

5 компаний с лучшим финансовым результатом сгенерировали около 94% чистой прибыли. Это НАК "Нафтогаз Украины", "Центрэнерго", "Укрэнерго", Администрация морских портов Украины и "Энергоатом".

"В обществе есть иллюзия, что государственные предприятия - это куры, несущие золотые яйца. Но статистика - вещь упрямая. Значительную прибыль приносят компании только в регулируемых государством отраслях. Подавляющее большинство остальных компаний портфеля, и мне это приходится в очередной раз констатировать, остается крайне неэффективными ", - отметил первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

Наиболее прибыльными отраслями для крупных государственных предприятий остаются нефтегазовый сектор и электроэнергетика.