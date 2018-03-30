Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Руководитель САП провел брифинг: что рассказал Холодницкий Руководитель САП провел брифинг: что рассказал Холодницкий
Новости: Глава Николаевской ОГА попросил Порошенко временно его отстранить Глава Николаевской ОГА попросил Порошенко временно его отстранить
Новости: Порошенко встретился с украинскими паралимпийцами Порошенко встретился с украинскими паралимпийцами
Новости: Названы победители Международного фестиваля документального кино Docudays UA Названы победители фестиваля документального кино Docudays UA
X

"Газпром" обжаловал решение арбитража по спору с "Нафтогазом"

"Газпром" и "Нафтогаз"
16:35 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Телеграф

Новости Бизнеса: Российский "Газпром" подал в апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене решения по арбитражному разбирательству с НАК "Нафтогаз Украины".

"Газпром" 29 марта 2018 года подал в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по делу о транзите газа.

В сообщении российской компании основанием подачи ходатайства называются "существенные процессуальные нарушения, допущенные арбитрами при вынесении этого решения".

"Нафтогаз" может начать взыскание долга с "Газпрома" уже в апреле

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере $2,018 млрд, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд. "Газпром" ранее обжаловал также решение суда о контракте на поставку газа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Апелляционный суд округа Свеа, Арбитраж, Газпром, Нафтогаз, Решение, Транзит газа, Частичная отмена.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

УЗ объявила первые тендеры на электричку в "Борисполь" Несмотря на забастовку, Air France выполнит рейсы Компьютерный вирус атаковал Boeing

Последние новости

Отчаянный смельчак: водитель оказался в опасной ситуации (Видео) Ненужные вещи стали настоящим произведением искусства (Фото) Украина не закупает уголь и метпродукцию из неподконтрольной территории Донбасса
Сегодня читают
01 Погода на выходные: в Украине резко потеплеет
02 Тайна вселенной: физики приблизились к разгадке
03 "Я заткну Ломаченко": Линарес - о предстоящем бое с украинским чемпионом
04 Субботняя "голубая Луна" станет последней до 2020 года
05 Срыв перемирия на Донбассе: МИД выступает за усиление санкций
Новости сегодня
17:14 Хирн сделал свой прогноз на бой Джошуа - Паркер
17:07 Совет Европы может возобновить мониторинг расследования расстрелов на Майдане
17:07 Xiaomi презентовала игровой ноутбук Mi Gaming Laptop
17:05 Морская красота: сказочные пейзажи с высоты птичьего полета (Фото)
17:02 Веселое настроение вечером: прикольные анекдоты 30 марта
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко указом стабилизировал деятельность "Черноморнафтогаза" Порошенко урегулировал работу "Черноморнафтогаза"
Новости: Погода на выходные 31 марта - 1 апреля: в Украине резко потеплеет Погода на выходные: в Украине резко потеплеет
Новости: В Украине сегодня запускают 4G В Украине сегодня запускают 4G
Новости: Вредные свойства цитрусовых, о которых многие не знают Вредные свойства цитрусовых, о которых многие не знают
Добавить комментарий
0