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"Газпром" заявил о финальной стадии строительства газопровода в обход Украины

Строительство газопровода
09:22 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: Строительство первой нитки "Турецкого потока" будет завершено через месяц.

Российский монополист "Газпром" уже через месяц завершит строительство первой нитки газопровода "Турецкий поток", который предназначен для перевода снабжения западной части Турции на поставки из России в обход украинского транзита. Об этом заявил председатель правления Газпрома Алексей Миллер в Анкаре, передает "112 Украина" со ссылкой на "Интерфакс".

"Все идет по плану. Могу сказать, что на сегодняшний день уложено 1047 км в двухниточном исполнении, это 55% общей протяженности морской части газопровода. То, что касается первой нитки - построено 827 км, и буквально в первой декаде мая мы закончим укладку первой нитки газопровода. Остается построить приемный терминал и вторую нитку", - указал он.

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Напомним, российская компания "Газпром" 7 мая 2017 года приступила к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Первые поставки газа планируются на конец 2019 года. "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.

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Новости Бизнеса, Алексей Миллер, Газопровод, Газпром, Турецкий поток.
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