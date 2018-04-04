"Газпром" заявил о финальной стадии строительства газопровода в обход Украины

Российский монополист "Газпром" уже через месяц завершит строительство первой нитки газопровода "Турецкий поток", который предназначен для перевода снабжения западной части Турции на поставки из России в обход украинского транзита. Об этом заявил председатель правления Газпрома Алексей Миллер в Анкаре, передает "112 Украина" со ссылкой на "Интерфакс".

"Все идет по плану. Могу сказать, что на сегодняшний день уложено 1047 км в двухниточном исполнении, это 55% общей протяженности морской части газопровода. То, что касается первой нитки - построено 827 км, и буквально в первой декаде мая мы закончим укладку первой нитки газопровода. Остается построить приемный терминал и вторую нитку", - указал он.

Напомним, российская компания "Газпром" 7 мая 2017 года приступила к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Первые поставки газа планируются на конец 2019 года. "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.