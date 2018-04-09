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SpaceX/Tesla готовится к тесту Hyperloop

Hyperloop
18:35 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Илон Маск собирается разогнать капсулу до половины скорости звука, даже рискуя превратить ее в "измельченный металл".

Компания SpaceX/Tesla собирается тестировать тоннель для скоростного транспорта Hyperloop, разогнав капсулу до половины скорости звука. Об этом в Twitter сообщает Илон Маск.

"Вскоре появится обновленный TestX Speed Test/Tesla Hyperloop. Будет пытаться достичь половины скорости звука (и торможения) в течение ~ 1,2 км", - пишет он. Ранее капсулу удавалось разогнать до 350 км/ч.

"Это наверное безумие для короткого расстояния, в итоге все может превратиться в измельченный металл, но захватывающе будет в любом случае", - резюмирует И. Маск. Ранее основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал видео с концептом электробуса для тоннелей под городами.

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Новости Бизнеса, Hyperloop, SpaceX/Tesla, Илон Маск, Испытания, Капсула, Туннель.
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