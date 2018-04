SpaceX/Tesla готовится к тесту Hyperloop

Компания SpaceX/Tesla собирается тестировать тоннель для скоростного транспорта Hyperloop, разогнав капсулу до половины скорости звука. Об этом в Twitter сообщает Илон Маск.

Upgraded SpaceX/Tesla Hyperloop pod speed test soon. Will try to reach half speed of sound (and brake) within ~1.2km.

"Вскоре появится обновленный TestX Speed Test/Tesla Hyperloop. Будет пытаться достичь половины скорости звука (и торможения) в течение ~ 1,2 км", - пишет он. Ранее капсулу удавалось разогнать до 350 км/ч.

This is kinda nutty for such a short distance, so could easily end up being shredded metal, but exciting either way

— Elon Musk (@elonmusk) 8 апреля 2018 г.