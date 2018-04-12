Саудовская Аравия собирается сотрудничать с НКМЗ

Представители Ectar United Trading Company (Саудовская Аравия) посетили Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ, Донецкая обл.) с целью установления технического и технологического партнерства в сфере литейного производства.

Согласно пресс-релизу НКМЗ, представители Ectar United Trading посетили металлургические и механообрабатывающие цехи, ознакомились с автоматизированными ковочными комплексами, обрабатывающими центрами в механических цехах.

"Также гости не обошли вниманием редукторный цех, который один из лучших не только на предприятии, но и в Европе. В итоге они были впечатлены состоянием цехов, претерпевших эргономическую реконструкцию, культурой производства и качеством продукции. Ранее мы не сотрудничали с этой страной, и ожидаем продолжения контактов для установления партнерства", - отмечают на НКМЗ.

Пресс-служба завода также информирует, что НКМЗ в восьмой раз принял участие в крупнейшем выставочном мероприятии Узбекистана - IХ международном промышленном форуме UzbekistanIndustrial Forum-2018.

"С Узбекистаном НКМЗ сотрудничает около 60 лет. На предприятия республики были поставлены роторные комплексы, шагающие экскаваторы, миксеры-конвертеры для цветных металлов, стан кварто 1200 г.п. Только на Навоийский ГМК в 1992-2008 годах новокраматорцы поставили 50 рудоразмольных мельниц", - отмечается в пресс-релизе.

На промышленном форуме UzbekistanIndustrial-2018 узбекские промышленники чаще всего интересовались рудоразмольным оборудованием НКМЗ, а также возможностями проходческих комбайнов при проходке туннелей.

По результатам выставки НКМЗ награжден рядом дипломов.

НКМЗ специализируется на выпуске прокатного, металлургического, кузнечно-прессового, гидротехнического, горнорудного, подъемно-транспортного, специализированного оборудования, поковок и отливок.

Поставляет продукцию в страны СНГ, Словакию, Индию, Францию, Германию, Польшу, Румынию, Италию, Турцию, Индонезию, другие страны.

Как сообщалось, в 2017 году завод получил более 395 млн грн чистой прибыли, увеличил объем продаж на 50% к 2016 году, до 4,7 млрд грн, производства – на 38%, до 4,25 млрд грн, в 2018-м планирует нарастить эти показатели соответственно на 38% и 41%.