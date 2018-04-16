В "Укрзализныце" отмечают значительный рост доходов благодаря реформам

ПАО "Укрзализныця" по итогам 2017 года получило 100 млн грн прибыли против 7,3 млрд грн убытка в 2016 году.

Как сообщила пресс-служба ПАО, об этом сообщил его глава Евгений Кравцов ссылаясь на данные аудиторской компании Е&Y, которая проводила финаудит ПАО.

По его словам, благодаря начавшимся реформам доходы компании в 2017 году росли более высокими темпами (+ 12,9%), чем расходы (+ 1,8%). Также по итогам деятельности ПАО в 2017 году отмечается рост показателя EBITDA на 390 млн грн (+ 2%), достигший 20,6 млрд грн, что положительно влияет на восприятие компании на западных финансовых рынках. Коэффициент соотношения чистых заимствований к показателю EBITDA остается на уровне 1,65 при нормативном не выше 3.

Кроме этого, "Укрзализныця" в прошлом году существенно увеличила капитальные инвестиции - до 10,9 млрд грн (+ 58%), благодаря чему обеспечила самое значительное обновление основных средств за последние четыре года.

"Подчеркну - одна из крупнейших государственных компаний способна работать эффективно", - отметил Е.Кравцов.

Согласно тексту отчета Е&Y, доходы компании от грузовых перевозок выросли в прошлом году на 10,4% - до 60,112 млрд грн, от пассажирских перевозок – на 8,8%, до 7,318 млрд грн, другие доходы выросли на 20,7% - до 6,507 млрд грн.

В отчете отмечается, что по состоянию на 31 декабря 2017 управленческий персонал завершил распределение активов и обязательств филиала "Донецкая железная дорога" на подконтрольных и неподконтрольных властям Украины территориях.

Так, на неподконтрольной Украине территории активы "Укрзализныци" составляют 10,795 млрд грн, в том числе в Крыму – 2,044 млрд грн, ОРДЛО – 8,75 млрд грн. Обязательства неконтролированных территорий, учитываемые в отчете, составляют 4,972 млрд грн и относятся только к ОРДЛО.

Активы регионального филиала "Донецкая железная дорога" (на подконтрольной территории) составили 14,036 млрд грн. В течение года деятельность филиала принесла убыток в размере 290,144 млн грн, что на 89% больше, чем в 2016 году.

Авторы отчета отмечают, что по состоянию на 31 декабря текущие обязательства группы превышали текущие активы на 8,334 млрд грн и к 31 декабря 2017-го и 2016 гг. продолжалось нарушение определенных обязательств по долгосрочными кредитными соглашениям. Данное нарушение вызвало перекрестный дефолт по некоторым другим заимствованиям. В то же время в течение 2017-го и 2016 гг. "Укрзализныця" исправила часть нарушений и намерена исправить остальные нарушения до 31 декабря 2018 года.

По состоянию на конец отчетного периода неиспользованная часть кредитов, доступная "Укрзализныци", составила 6,548 млрд грн. Кроме того, ведется активная подготовка к выпуску в текущем году внутренних облигаций на общую сумму 2 млрд грн, а также рассматривается возможность нового выпуска еврооблигаций в ближайшее время при благоприятных рыночных условий. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование части кредитов и займов, включенных в текущие обязательств, а также на финансирование капитальных затрат.

"Несмотря на существенную неопределенность относительно будущих событий, управленческий персонал считает, что указанные ожидания и соответствующие мероприятия являются реалистичными и совершенными. В случае необходимости "Укрзализныця" сможет погасить свои обязательства и продолжать свою деятельность на беспрерывном основании", - отмечают в Е&Y.