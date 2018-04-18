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Иностранные компании намерены построить двухуровневые развязки в Киеве

Строительство дорожной развязки
07:47 Сегодня Телеграф
pravda.com.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Иностранные компании хотят строить двухуровневые развязки под Киевом на трассах Киев-Чоп и Киев-Одесса.

Семь компаний из шести стран хотят поучаствовать в строительстве двухуровневых развязок на автодорогах Киев-Одесса и Киев-Чоп возле столицы.

Об этом свидетельствуют тендерные предложения подрядчиков в рамках тендера на строительство развязок на автомобильных дорогах государственного значения М-05 и М-06, передает "Интерфакс-Украина".

Тендерные предложения предоставили компании: Fermak Insaat Taahhut A.S. (Турция), China Road and Bridge Corporation (КНР), СП PBDiM Sp. z o. o. (Польша) и Ukrainian-Polish Company with foreign investments "UPS" LLC (Украина), JSC Euro-Asian Construction Corporation "EVRASCON" (Азербайджан), Sinohydro Corporation Ltd. (КНР), Alke Insaat Sanaye ve Ticaret A.S. (Азербайджан), Kauno Tiltai LLC (Литва).

Тендер на строительство транспортных развязок проводился в рамках реализации проекта "Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к Киеву (панъевропейские коридоры)".

Проект финансируется за счет кредитов ЕБРР и ЕИБ.

Тендер на выполнение работ проводился по контрактам, финансирование которых будет осуществляться за счет займа.

Лот 1 - строительство двухуровневых транспортных развязок на трассе М-05, поворот к пгт Чабаны и поворот в Боярку, и М-06 - достройка развязки возле с. Стоянка.

Лот 2 - строительство двухуровневых транспортных развязок на автомобильной дороге М-06 - поворот на с. Чайки и поворот в с. Белогородка.

Тендерным комитетом "Укравтодора" будут оценены тендерные предложения участников по критериям, указанным в тендерной документации.

Результаты тендера будут обнародованы после проведения оценки и согласования с ЕБРР и ЕИБ.

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Новости Бизнеса, Дорожные развязки, Киев, Киев - Одесса, Киев-Чоп.
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