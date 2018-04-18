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"Укроборонпром" показал поставленные из Польши БМП-1АК

БМП-1АК
10:26 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Государственный концерн "Укроборонпром" сообщил о проведении учебных стрельб экипажей БМП-1АК, поставленных в Украину из Польши.

Вооруженные Силы Украины провели учебные стрельбы экипажей БМП-1АК, поставленных в рамках военно-технического сотрудничества Украины и Польши. Об этом на своей странице в Facebook сообщил концерн "Укроборонпром".

Журналистам, которые прибыли посмотреть на технику и ее возможности, разрешили лично проехаться внутри боевых машин. По словам военных, у полученных БМП-1АК минимальный пробег и настрел пушек.

"А в самой бригаде только за последний месяц они проехали более полутысячи километров и провели около двух десятков огневых упражнений. Но даже несмотря на такую активную эксплуатацию за это время не было никаких нареканий или технических неисправностей", — говорится в сообщении.

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Разработанный в Украине беспилотник начал патрулировать границу с Крымом. Spectator-M используются как на морском участке ответственности пограничного отряда Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы, так и на сухопутном участке границы с временно оккупированным полуостровом.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, БМП-1АК, Производство Польши, Укроборонпром, Учебные стрельбы.
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