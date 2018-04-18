"Укроборонпром" показал поставленные из Польши БМП-1АК

Вооруженные Силы Украины провели учебные стрельбы экипажей БМП-1АК, поставленных в рамках военно-технического сотрудничества Украины и Польши. Об этом на своей странице в Facebook сообщил концерн "Укроборонпром".

Журналистам, которые прибыли посмотреть на технику и ее возможности, разрешили лично проехаться внутри боевых машин. По словам военных, у полученных БМП-1АК минимальный пробег и настрел пушек.

"А в самой бригаде только за последний месяц они проехали более полутысячи километров и провели около двух десятков огневых упражнений. Но даже несмотря на такую активную эксплуатацию за это время не было никаких нареканий или технических неисправностей", — говорится в сообщении.

Разработанный в Украине беспилотник начал патрулировать границу с Крымом. Spectator-M используются как на морском участке ответственности пограничного отряда Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы, так и на сухопутном участке границы с временно оккупированным полуостровом.