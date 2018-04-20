Хакеры взломали сайт ГП "Антонов"

Сайт Государственного предприятия "Антонов" в очередной раз был атакован хакерами, предупредили в пресс-службу государственного концерна "Укроборонпрома".

"Корпоративный сайт ГП "Антонов" закрыт в связи с очередной хакерской атакой. Любые сообщения, которые распространяются с сайта www.antonov.com, начиная с 19 апреля, являются ошибочными. Спасибо за понимание", – говорится в сообщении, обнародованном концерном в четверг вечером со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В ГК "Укроборонпром" обратились к представителям СМИ с просьбой "быть осторожными и не идти на поводу у злоумышленников, которые целенаправленно пытаются дискредитировать ведущее украинское предприятие в области авиастроения".