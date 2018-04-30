Производство на "ОПЗ" остановили: названа причина

Работу "Одесского припортового завода" полностью прекратили из-за приостановки поставок газа. Об этом сообщил первый заместитель директора в ОПЗ Николай Щуриков на странице в Facebook.

"Сегодня принято решение о полной остановке ОПЗ. Причина - получение уведомления от "Укртрансгаза" о нарушении компанией ВЭК (Всеукраинская энерго компания, - прим. ред.) условий договора транспортировки газа на ОПЗ и приостановке подачи газа на завод", - написал Щуриков.

В сообщении "Укртрансгаза" значится, что компания 26 апреля в 7:00 прекращает транспортировку природного газа газа ООО "Всеукраинская энерго компания" в точке выхода из газотранспортной системы, к которой подключена газораспределительная система ПАО "Одессагаз". Говорится о необходимости прекращения распределения природного газа поставщика ВЭК, которые присоединены к сетям "Одессагаз", в связи с этим просят приостановить распределение газа для нужд ОПЗ.

Напомним, ранее производство на ОПЗ останавливали на период с 10 июля 2017 года до 29 января текущего года.